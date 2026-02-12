Rulík: Jsme pozitivní, kluci tam nechali vše. Češi stáli proti "neskutečné kvalitě"

Čeští hokejisté mají za sebou historicky nejhorší vstup do olympijského turnaje, v Miláně podlehli Kanadě jednoznačně 0:5. Byť proti týmu, který po návratu hráčů z NHL mnozí považují za největšího favorita, drželi v první třetině krok, postupně se projevila obrovská kvalita zámořských hvězd.
Od našeho zpravodaje v Itálii - Dlouhé týdny a měsíce se o tomto utkání mluvilo. Hokejový svět byl natěšený, až se superstars Connor McDavid nebo Nathan MacKinnon poprvé v kariéře představí pod pěti kruhy.
Češi nemohli na úvod skupiny vyfasovat těžšího soupeře. Zároveň se ozývaly hlasy, že je pro český výběr lepší potkat Kanadu ve fázi, kdy ještě nebude rozehraná.
"Javorovým listům“ to trvalo jednu třetinu. Po gólové teči Macklina Celebriniho v čase 19:54 se rozjely, postupně přidaly další čtyři branky a Čechy do mnoha šancí nepustily.
Trenér Radim Rulík přišel k hloučku novinářů se smířeným výrazem ve tváři. Dobře věděl, že tady bylo jeho mužstvo od bodového zisku pořádně daleko.
Pane trenére, dalo se Kanadě čelit lépe?
Nemyslím si to. Samozřejmě jsme chtěli uhrát lepší výsledek, ale kvalita Kanady je neskutečná. S Amerikou jsou to nejlepší týmy světa a bylo to znát. Kluci to odpracovali, nechali tam všechno. Pro nás to bylo strašně těžké utkání.
Nalomil zápas první gól, který jste dostali šest sekund před koncem první třetiny?
Možná by to nakonec neskončilo 0:5, mohlo to být méně. Byla to škoda. Upadl nám hráč v rohu, pak nestačil být před brankou a Celebrini to tečoval. Shoda okolností.
Jak budete s týmem po takové porážce pracovat?
Šlo o první utkání, hráči měli různou prodlevu od svých posledních zápasů, ale Kanada to měla stejně. Nechci soupeře moc vyzdvihovat, ale celou dobu jsme říkali, že to budeme držet v pozitivní atmosféře. Není vůbec důvod to měnit. Připravíme se na další utkání, které chceme vyhrát. Pokusíme se pracovat s týmem tak, aby tohle s nikým nezamávalo.
Na třetí třetinu jste přeskládal útočné formace, rozdělil jste třeba Davida Pastrňáka s Martinem Nečasem. Máte představu, jak to bude dál?
Uvidíme. Domluvíme se s dalšími trenéry, v klidu si na to sedneme.
Dařilo se vám držet herního plánu?
Chtěli jsme mít trochu nebezpečnější protiútoky, nějaké situace tam byly. Ale celkově to za mě bylo o kvalitě na puku, která proti nám stála. S tím to bylo těžké.
Byl to mnohem větší fičák než na mistrovství světa v Praze?
Tam jsme se do výkonů postupně rozehráli. Tady jsme na to neměli šanci, hned jsme šli na giganta. Nechci se vymlouvat, ale je to úplně jiná situace. Musíme to vzít se vztyčenou hlavou a pracovat.
Jak se z vašeho pohledu hráči vyrovnali s tvrdostí Kanaďanů? Od začátku byl zápas hodně intenzivní.
Nemyslím si, že bychom to neustáli. Jen jsme potřebovali být více nebezpeční na puku, z protiútoků. I když jsme pak dostali další góly, tak si myslím, že tam kluci nechali všechno.
