Rouška mě hodně vyčerpává, říká Seemanová. Kvůli olympiádě obětovala čas s rodinou

Barbora Seemanová touží na olympijských hrách v Tokiu překonat osobní rekordy a podívat se do finále. "Cíl je dostat se co nejdál," říká jednadvacetiletá česká plavkyně.

Jak dlouho a jakým způsobem probíhaly přípravy na olympiádu?

Příprava trvala v podstatě necelých pět let. Tím, že se olympiáda o rok posunula, jsme měli rok navíc. Bylo to hodně intenzivní, sportovci měli problém s tím, kde trénovat, kvůli situaci ve světě.



V čem bude pro vás tato olympiáda jiná?

Největší rozdíl je určitě v tom, že bude bez diváků. To napadne asi každého, když se řekne Tokio 2021. Sportovně si myslím, že zas tak jiná nebude. Atmosféra se vytvoří během závodů samovolně a budeme se podporovat navzájem. Samozřejmě platí další restrikce jako pohyb po vesnici, roušky, každodenní testování a podobně. Je toho hodně, co se řeší kolem olympiády, snad nebudou naše výkony v tom všem ztracené.

Jak podle vás ovlivní covidové restrikce celou olympiádu a váš výkon?

Je to velká změna pro každého, musíme dodržovat hodně opatření, ale tím, že už v podstatě rok jedeme na závodech v tomhle režimu a máme s tím zkušenosti, tak se v tom umíme trošku pohybovat. Tím pádem doufám, že to výkony nijak neovlivní.

Je něco, co jste musela kvůli kvůli proticovidovým opatřením v přípravě a tréninku obětovat?

Rodina a čas s ní. Jak jsem zmiňovala, kvůli tomu, abychom mohli trénovat, jsme museli vyjet do zahraničí, takže jsem v Česku moc nepobyla, což mě hodně mrzelo. Jsem typ, co se rád vrací domů. A taky kamarádi. Pokud ale děláte sport na vrcholové úrovni, je potřeba některé věci obětovat. Beru to tak.

Na co se nejvíce v rámci olympiády těšíte?

Nejvíc se těším na atmosféru v týmu. Určitě se budeme všichni podporovat a fandit si. Jsou to velké závody a ta atmosféra tam je prostě skvělá. Když člověk přijde do olympijské vesnice, dýchne na vás něco, co se těžko popisuje. Je to jedinečné. A taky na olympijský bazén.

Neovlivnilo nošení roušek a respirátorů vaši fyzičku?

Už jsem si na ně zvykla, ale kdykoli jsem venku, roušku nebo respirátor sundávám a snažím se dýchat čerstvý vzduch. Hodně mě to vyčerpává a celkově mám pocit, že nemůžu pořádně dýchat.

Co vám pomáhá v tom zůstat před výkonem psychicky v klidu?

Hodně mi pomáhá, když si připomenu, jak jsem zvládala těžké tréninky, jaká to byla dřina a že jeden závod je nic oproti tomu, co už jsem zvládla. Kdykoli si tohle uvědomím, tak mám úsměv na tváři a psychicky si odlehčím.

Jaký je váš cíl v rámci olympiády?

Cíl je dostat se co nejdál. To znamená vybojovat postup do semifinále a kdyby se mi podařilo dostat do finále, tak bych byla úplně nadšená. Taky si překonat nějaká svá maxima.

Co vás čeká po návratu z Tokia?

Určitě si dám volno. Plánuji zhruba týden a půl odpočívat a uvidím, jestli někam vyrazím.

Jaký plánujete odpočinek?

Rozhodně budu jenom lenošit, užívat si Prahu a české jídlo. A taky čas s rodinou, protože to je nejvíc.