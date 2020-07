Rok před Tokiem řeší ČOV zdraví sportovců, roušky vozí pravidelně

Český olympijský výbor (ČOV) rok před odloženými olympijskými hrami v Tokiu v rámci zdravotního zabezpečení výpravy sleduje i epidemiologickou situaci, která se stala velmi ožehavým tématem vzhledem k aktuální pandemii koronaviru.

Neobvyklá sestava se sešla na tiskovce ČOV @olympijskytym u příležitosti jednoho roku do zahájení OH v Tokiu. pic.twitter.com/XvIzhrjeHI

Sportovci by měli mít k dispozici roušky, jež kvůli případné ochraně před jinými infekcemi ČOV na olympijské hry vozí pravidelně.

Zdravotní zabezpečení je pro sportovce zásadní a vzhledem k aktuální situaci získalo ještě na významu. "S doktorem Jiřím Neumannem celou dobu tu situaci monitorujeme. Tohle řešíme před každými hrami, i když v tuhle chvíli daleko intenzivněji, 31. července pořádáme seminář medicínského týmu. Budeme se zabývat tou epidemiologickou stránku věci. Připravujeme se na všechny možné varianty. Je ale třeba připomenout, že třeba roušky jsme vozili na každé hry, jen se nepoužívaly, protože to nebylo potřeba," řekl na dnešní tiskové konferenci sportovní ředitel ČOV Martin Doktor.

Českým nadějím olympijský výbor pomáhá nejen přímo na hrách, ale i v přípravě na ně. Poskytuje jim centrální servisní služby, pro které má k dispozici přední české odborníky například na spánkologii, aklimatizaci, prevenci zranění, výživu, mentální trénink nebo psychologii. "Máme také speciální centrum zrakového tréninku. To jsme nově zařadili na popud například střelce Davida Kosteleckého," doplnil Doktor.

Všechna místa, která sportovci pro sebe nebo pro svou zemi vybojovali před odložením olympijských her, zůstávají platná. Aktuálně je tak rozděleno 57 procent kvót. Česká výprava má nyní devět sportovců na jméno a celkově 41 získaných kvót. "Věřím, že se co největšímu počtu sportovců ještě podaří kvalifikační bariéry prolomit, i když v některých sportech je to čím dál těžší. Věříme, že se dostaneme přes sto sportovců. Přeji si, aby nakonec dopadli basketbalisté, tím by se rozrostl celý olympijský tým," přemítal Doktor.

Jednotlivé mezinárodní federace už zveřejnily upravená kvalifikační kritéria. Někde je o postoupivších takřka nebo úplně jasno, což se týká třeba pozemního hokeje nebo dráhové a silniční cyklistiky. Jinde, jako například v atletice, je vzhledem k nerovným podmínkám aktuálně olympijská kvalifikace pozastavená. "Je to u každého sportu jiné, nejlépe to vědí svazy a samotní sportovci," poznamenal Doktor.

Připomněl, že odložení olympijských her bylo pro některé sportovce dobrou zprávou. Například pro bronzovou maratonkyni z předloňského ME Evu Vrabcovou Nývltovou, která na konci dubna porodila dceru Adélku a letos by olympiádu nestihla. "Máme i sportovce a jednoho koně, kteří si doléčují zranění," dodal Doktor.

Na komfortu českých reprezentantů by roční odklad her neměl nic změnit. "Snažíme se o to, abychom to vzali, jak to bylo připravené na letošek, a posunuli to do příštího roku," doplnil dvojnásobný olympijský šampion z Atlanty 1996, který bude šéfem české výpravy.