Risk s Davidovou hrubě nevyšel. Biatlonistka v závěru selhala, mezi novináře nepřišla

Čeští biatlonisté Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová obsadili na olympijských hrách ve smíšené štafetě 11. místo. Finišmanka Davidová, jejíž start byl nejistý kvůli potížím se zády, neudržela pátou příčku i vinou trestného okruhu po závěrečné střelbě.
Závod v Anterselvě vyhráli Francouzi Éric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnotová a Julia Simonová. Stříbro získali s odstupem téměř 26 sekund Italové a třetí skončili Němci.
"Pokud budeme hodnotit závod, tak spokojení nebudeme a nejsme. I vzhledem k tomu průběhu, jaký byl. Je to první olympijský start. Ukázali jsme, že jsme schopní závodit s tou špičkou, ale bohužel se počítají výsledky v cíli a tam jsme byli, kde jsme být nechtěli," řekl novinářům sportovní ředitel Ondřej Rybář.
Čeští reprezentanti vylepšili o jedno místo výsledek z minulých her v Pekingu. Předtím v Pchjongčchangu 2018 byli osmí a při olympijské premiéře mixu v Soči 2014 získali stříbro.
Tentokrát měli k bojům o medaile daleko. Hornig po dvou čistých střelbách předal Krčmářovi jako osmý. "Bolelo to, co si budeme nalhávat. (Domácí) Tommaso Giacomel si asi řekl, že není na co čekat, vypálil hned od startu a jel tempo, jako by jel poslední kolo. U mě to bylo v posledním kole znát. Mačkal jsme ze sebe, co se dalo, ale nebyl jsem schopný se přiblížit poslední skupině," uvedl Hornig.
Stříbrný olympijský medailista ve sprintu z Pchjongčchangu Krčmář jednou dobíjel a posunul českou štafetu na páté místo. "Snažil jsem se jet, co to šlo. Na střelnici kromě té jedné rány to byla pěkná práce. Snažil jsem se co nejvíc stáhnout třetího a čtvrtého přede mnou. Byl to trošičku osamocený závod. Čekal jsem, že to bude víc v kontaktu. Od nás s Víťou dobře rozjetý," řekl Krčmář České televizi.
Voborníková předvedla čistou střelbu a pátou příčku udržela. "Byla to sólo jízda. Rozhodně jezdím radši s někým v kontaktu, ale dnes jsem věděla, že jsem na to sama a musím jet. Jsem ráda, že se mi ten úsek povedl na střelnici a pak jsem Makule předala s minutovým náskokem na další místo. Doufala jsem, že bude klidná, že tam má náskok," řekla Voborníková.
Davidová, která v lednu vynechala kvůli bolestem zad Světový pohár v Ruhpoldingu a Novém Městě na Moravě, při střelbě vleže dvakrát dobíjela, ale pozici ještě uhájila. Mistryně světa ve vytrvalostním závodu z roku 2021, jež loni na jaře absolvovala operaci vyhřezlé ploténky, pak ale ztrácela i na trati. Po střelbě vestoje musela na trestné kolo a klesla na deváté místo. V samém závěru předstihly Davidovou ještě dvě soupeřky.
Po závodě česká reprezentantka mezi novináře nepřišla. "Stav Markéty je i po závodě takový, který tady řešíme už delší dobu. Nebylo to něco, že by ji seklo v zádech, že by ji to výrazně limitovalo v okamžiku závodu. Je to ten stav," uvedl Rybář.
Na trestné kolo musela na konci i Němka Franziska Preussová, přesto udržela bronzovou příčku před Norkou Maren Kirkleeidovou, která absolvovala dokonce dva okruhy navíc. Norové tak skončili při obhajobě zlatých medailí těsně pod stupni vítězů. V olympijském mixu jsou bez medaile poprvé. Francouzi navázali na zlato z Pchjongčchangu a vylepšili čtyři roky staré stříbro.
Biatlon (Anterselva):
Smíšená štafeta: 1. Francie (Perrot, Fillon Maillet, Jeanmonnotová, Simonová) 1:04:15,5 (0 tr. okruhů + 7 dobíjení), 2. Itálie (Giacomel, Hofer, Wiererová, Vittozziová) -25,8 (0+5), 3. Německo (Strelow, Nawrath, Voigtová, Preussová) -1:05,3 (1+3), 4. Norsko -1:37,2 (2+6), 5. Švédsko -1:40,8 (2+7), 6. Finsko -1:56,5 (0+7), ...11. Česko (Hornig, Krčmář, Voborníková, Davidová) -3:01,7 (1+6).
Předčasné volby v Japonsku vyhrála strana současné premiérky Takaičiové
Japonská vládnoucí koalice premiérky Sanae Takaičiové po předčasných volbách do dolní komory parlamentu získala dvoutřetinovou většinu nejméně 310 z 465 křesel. Oznámila to japonská stanice NHK, která vychází ze svých prognóz založených na názorech hlasujících, zpráv ze sčítacích středisek a dalších zdrojů. Dvoutřetinová většina vládě umožní přehlasovat horní komoru, v níž většinu nemá.
Češky se postaraly o překvapení her, píše britský reportér. ESPN řeší smutek Ledecké
Spoustu emocí přinesl závod snowboardistek v paralelním obřím slalomu. Sportovní svět poznává čerstvou zlatou šampionku Zuzanu Maděrovou, některá média se pozastavují nad čtvrtfinálovým vyřazením Ester Ledecké.
ŽIVĚPrvní šance pro mladou naději na oválu. Jílek bojuje o medaili na pět kilometrů
Sledujte online přenos ze závodu rychlobruslařů na 5000 metrů na olympiádě v Miláně s Metodějem Jílkem v akci.
ŽIVĚLipavský interpeluje Babiše kvůli Epsteinovi. Nic neřešíme, říká policie
Česká policie se zatím nezabývá žádnou kauzou, která by souvisela s dokumenty z vyšetřování amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Kvůli tomu, zda vláda prověřuje možné vazby Epsteina na Česko, se na premiéra Andreje Babiše (ANO) obrátil formou interpelace exministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS).
Rusové zadrželi v Dubaji muže, který podle nich postřelil zástupce šéfa GRU
Ruská tajná služba FSB dnes oznámila zatčení muže, který podle ní v pátek postřelil zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva. Informovala o tom agentura Interfax. Ruský občan byl podle FSB zadržen v Dubaji a Spojené arabské emiráty ho předaly ruské straně.