Benative
8. 2. Milada
Sport

Risk s Davidovou hrubě nevyšel. Biatlonistka v závěru selhala, mezi novináře nepřišla

ČTK

Čeští biatlonisté Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová obsadili na olympijských hrách ve smíšené štafetě 11. místo. Finišmanka Davidová, jejíž start byl nejistý kvůli potížím se zády, neudržela pátou příčku i vinou trestného okruhu po závěrečné střelbě.

neuvedeno
XXV. zimní olympijské hry, 8. února 2026, Anterselva, Itálie. Biatlon, smíšená štafeta. Markéta Davidová z Česka v cíli.Foto: CTK
Závod v Anterselvě vyhráli Francouzi Éric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnotová a Julia Simonová. Stříbro získali s odstupem téměř 26 sekund Italové a třetí skončili Němci.

"Pokud budeme hodnotit závod, tak spokojení nebudeme a nejsme. I vzhledem k tomu průběhu, jaký byl. Je to první olympijský start. Ukázali jsme, že jsme schopní závodit s tou špičkou, ale bohužel se počítají výsledky v cíli a tam jsme byli, kde jsme být nechtěli," řekl novinářům sportovní ředitel Ondřej Rybář.

Čeští reprezentanti vylepšili o jedno místo výsledek z minulých her v Pekingu. Předtím v Pchjongčchangu 2018 byli osmí a při olympijské premiéře mixu v Soči 2014 získali stříbro.

Tentokrát měli k bojům o medaile daleko. Hornig po dvou čistých střelbách předal Krčmářovi jako osmý. "Bolelo to, co si budeme nalhávat. (Domácí) Tommaso Giacomel si asi řekl, že není na co čekat, vypálil hned od startu a jel tempo, jako by jel poslední kolo. U mě to bylo v posledním kole znát. Mačkal jsme ze sebe, co se dalo, ale nebyl jsem schopný se přiblížit poslední skupině," uvedl Hornig.

Stříbrný olympijský medailista ve sprintu z Pchjongčchangu Krčmář jednou dobíjel a posunul českou štafetu na páté místo. "Snažil jsem se jet, co to šlo. Na střelnici kromě té jedné rány to byla pěkná práce. Snažil jsem se co nejvíc stáhnout třetího a čtvrtého přede mnou. Byl to trošičku osamocený závod. Čekal jsem, že to bude víc v kontaktu. Od nás s Víťou dobře rozjetý," řekl Krčmář České televizi.

Voborníková předvedla čistou střelbu a pátou příčku udržela. "Byla to sólo jízda. Rozhodně jezdím radši s někým v kontaktu, ale dnes jsem věděla, že jsem na to sama a musím jet. Jsem ráda, že se mi ten úsek povedl na střelnici a pak jsem Makule předala s minutovým náskokem na další místo. Doufala jsem, že bude klidná, že tam má náskok," řekla Voborníková.

Davidová, která v lednu vynechala kvůli bolestem zad Světový pohár v Ruhpoldingu a Novém Městě na Moravě, při střelbě vleže dvakrát dobíjela, ale pozici ještě uhájila. Mistryně světa ve vytrvalostním závodu z roku 2021, jež loni na jaře absolvovala operaci vyhřezlé ploténky, pak ale ztrácela i na trati. Po střelbě vestoje musela na trestné kolo a klesla na deváté místo. V samém závěru předstihly Davidovou ještě dvě soupeřky.

Po závodě česká reprezentantka mezi novináře nepřišla. "Stav Markéty je i po závodě takový, který tady řešíme už delší dobu. Nebylo to něco, že by ji seklo v zádech, že by ji to výrazně limitovalo v okamžiku závodu. Je to ten stav," uvedl Rybář.

Na trestné kolo musela na konci i Němka Franziska Preussová, přesto udržela bronzovou příčku před Norkou Maren Kirkleeidovou, která absolvovala dokonce dva okruhy navíc. Norové tak skončili při obhajobě zlatých medailí těsně pod stupni vítězů. V olympijském mixu jsou bez medaile poprvé. Francouzi navázali na zlato z Pchjongčchangu a vylepšili čtyři roky staré stříbro.

Biatlon (Anterselva):

Smíšená štafeta: 1. Francie (Perrot, Fillon Maillet, Jeanmonnotová, Simonová) 1:04:15,5 (0 tr. okruhů + 7 dobíjení), 2. Itálie (Giacomel, Hofer, Wiererová, Vittozziová) -25,8 (0+5), 3. Německo (Strelow, Nawrath, Voigtová, Preussová) -1:05,3 (1+3), 4. Norsko -1:37,2 (2+6), 5. Švédsko -1:40,8 (2+7), 6. Finsko -1:56,5 (0+7), ...11. Česko (Hornig, Krčmář, Voborníková, Davidová) -3:01,7 (1+6).

