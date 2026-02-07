Rána pro reprezentaci. Zacha je zraněný a vypadl z týmu, nahradí ho Chlapík

Bostonský útočník Pavel Zacha podle neoficiálních informací vypadl kvůli zranění z kádru hokejové reprezentace na olympijské hry v Miláně. Měl by ho nahradit Filip Chlapík ze Sparty. Vedení národního týmu to nepotvrdilo, kapitán Pražanů by ale již dnes večer měl přiletět do Itálie.
Předloňský mistr světa Zacha se zranil 30. ledna v zápase proti Philadelphii a následně vynechal dvě utkání NHL. Trenér Radim Rulík v minulých dnech několikrát uvedl, že nemá informace, že by Zacha nemohl na olympiádu jet. Před čtvrtečním odletem do dějiště turnaje ale připustil, že situace není ideální.
"Klidné spaní určitě nemám. Budu doufat, že v neděli všichni hráči, kteří byli nominovaní, přiletí," uvedl Rulík. Před olympijskou přestávkou byl mimo hru i útočník Colorada Martin Nečas, který by ale měl být fit a do Milána přicestuje v neděli s dalšími hráči z NHL.
Místo osmadvacetiletého Zachy by měl dostat šanci stejně starý Chlapík, jenž se s evropskou částí týmu před odletem na OH připravoval v Karlových Varech.
Jedni vyrábí trubky pro Muska, druhé drtí alkohol. To je Zakarpatí: prosperita i bída
Osmiletá Táňa se poprvé v životě umyla tekoucí teplou vodou. Žije v regionu, který papírově zažívá ekonomický zázrak a hostí špičkové strojírenské firmy, přesto ve vlastním domě mrzne a její matka dál propadá alkoholu. Zakarpatí dnes ukazuje dvě tváře: moderní průmyslový uzel kvůli přesunu firem z Ruskem okupovaného východu a syrovou bídu, kde děti bojují o základní lidskou důstojnost.
ŽIVĚ1. den OH: Nemocná Sáblíková startovat nebude, Zachu zase zastavilo zranění
Sledujeme aktuální dění na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Sáblíková je nemocná, trojka se pojede bez ní. Lékař řekl, zda stihne alespoň pětku
Trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková kvůli nemoci nenastoupí na hrách v Miláně do dnešního závodu rychlobruslařek na 3000 metrů. Novináře o tom informovali zástupci Českého olympijského výboru.
Jak naučit děti lyžovat? „Technika počká, hlavně nezabít radost,“ říkají instruktoři
„Nepluž! Narovnej se! Dívej se před sebe!“ Podobné povely se nesou českými sjezdovkami a spolehlivě zabíjejí to nejdůležitější: dětskou radost z pohybu. Zatímco rodiče se v dobré víře snaží o metodickou dokonalost, zkušení instruktoři Petr Hrdlička a Michael Gregora varují, že technika je u začátečníků to poslední, na čem záleží.