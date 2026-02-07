Přeskočit na obsah
Sport

Rána pro reprezentaci. Zacha je zraněný a vypadl z týmu, nahradí ho Chlapík

ČTK

Bostonský útočník Pavel Zacha podle neoficiálních informací vypadl kvůli zranění z kádru hokejové reprezentace na olympijské hry v Miláně. Měl by ho nahradit Filip Chlapík ze Sparty. Vedení národního týmu to nepotvrdilo, kapitán Pražanů by ale již dnes večer měl přiletět do Itálie.

NHL: Philadelphia Flyers at Boston Bruins
Pavel ZachaFoto: REUTERS
Předloňský mistr světa Zacha se zranil 30. ledna v zápase proti Philadelphii a následně vynechal dvě utkání NHL. Trenér Radim Rulík v minulých dnech několikrát uvedl, že nemá informace, že by Zacha nemohl na olympiádu jet. Před čtvrtečním odletem do dějiště turnaje ale připustil, že situace není ideální.

"Klidné spaní určitě nemám. Budu doufat, že v neděli všichni hráči, kteří byli nominovaní, přiletí," uvedl Rulík. Před olympijskou přestávkou byl mimo hru i útočník Colorada Martin Nečas, který by ale měl být fit a do Milána přicestuje v neděli s dalšími hráči z NHL.

Místo osmadvacetiletého Zachy by měl dostat šanci stejně starý Chlapík, jenž se s evropskou částí týmu před odletem na OH připravoval v Karlových Varech.

