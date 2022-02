"Jistota je smrt." Kanaďan vtiskl Slovákům novou tvář, senzací napodobil Vůjtka

Železný muž, progresivní trenér, nepříliš velký demokrat... Na 70letého Craiga Ramsayho pasuje celá řada popisků. Kdo je muž, který v Číně dovedl slovenské hokejisty k první olympijské medaili?

Za posledních 19 let vyhráli se Slovenskem medaili pouze dva trenéři - Čech Vladimír Vůjtek na mistrovství světa 2012 a Kanaďan Ramsay v Pekingu.

V obou případech to čekal málokdo. Vůjtek převzal Slováky v době, kdy na šampionátech pravidelně končili na desátém a horším místě.

Ramsay nastoupil za ještě horší situace - po mistrovství 2017, na němž Slovensko pod vedením Zdena Cígera uhrálo ostudné 14. místo a bylo rádo, že se vůbec udrželo mezi elitou.

Ramsayho zlanařil Miroslav Šatan, tehdejší generální manažer slovenské reprezentace a nyní i šéf celého tamního hokeje. Kanadského odborníka poznal v Bostonu coby trenérského asistenta.

Jinak Ramsay pracoval také jako hlavní kouč, ředitel mající pod palcem hokejisty, asistent generálního manažera, konzultant. Prošel asi třetinou klubů NHL. Největšího úspěchu dostáhl v roce 2004, kdy jako pravá ruka bouřliváka Johna Tortorelly pomohl Tampě k jejímu prvnímu Stanley Cupu.

Ještě jako hráč zaujal tím, že v nejlepší lize světa odehrál 776 zápasů za sebou. Vydobyl si pověst železného muže. Také vyhrál Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka.

Slovákům však tuhou obranu nenaordinoval. Naopak jim vtiskl aktivní styl založený na střelbě, agresivitě a bruslení.

"Přestříleli jsme skoro všechny, snažili jsme se vyhrát," liboval si po zisku olympijského bronzu. Přestože je mu už 70 let, projevuje se jako progresivní kouč.

"Jistota je smrt," vysvětloval svou trenérskou filozofii. "Nemám rád jistotu, hru vzadu, čekání na to, že soupeř udělá chybu. Sám jsem v NHL dal dvacet gólů osm let po sobě. Věřím v útočnou hru. Od každého očekávám, že bude zvládat i obranu, ale zároveň by měl být schopný dát gól. O tom je tým. I hráči ze čtvrtého útoku se musejí naučit dávat góly a i střelci musejí umět bránit."

Když někdo jasnou představu o hře neplní, dokáže se Ramsay rozčílit. Třeba na domácím mistrovství světa 2019 mužstvo zepsul po drtivé výhře nad Velkou Británií 7:1. Přišlo mu, že se jeho svěřenci nechali příliš unést.

Ostatně už při příchodu na Slovensko vyhlašoval: "Jestli jsem jako trenér demokrat? Moc ne. Vždycky jsem ochotný poslouchat. Trochu. Když jsem byl v Bostonu, sdělil jsem obráncům, aby dělali nějaké věci. Ale oni je nedělali. Měli jsme krátké sezení, kde jsem jim řekl, že odteď jsou dveře ke mně zavřené. Zopakoval jsem, co mají dělat, a zdůraznil, že to prostě budou dělat."

Ramsay však do slovenského hokeje nevstoupil jen coby kouč reprezentačního áčka, celkově získal velký vliv. Za úkol dostal třeba mentorování trenérů mládeže.

"Když Craig Ramsay přišel, ze všeho nejdřív se zeptal, co od něho očekávám. Já mu řekl, že mi nejde o žádné umístění na mistrovství světa. To mě vůbec nezajímá," líčil před lety tehdejší šéf slovenského hokeje Martin Kohút. "Zajímala mě jediná věc. Aby za dva roky naučil lidi okolo sebe to, co se on naučil za 40 let v NHL. Proto rotovali asistenti, proto proběhla školení trenérů."

Jako vítaný bonus teď Slováci mají olympijský bronz. Na medaili ze světového šampionátu Ramsay stále čeká, ale naposledy alespoň postoupil do čtvrtfinále. Jako první kouč Slováků od Vladimíra Vůjtka.