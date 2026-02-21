Prvotřídní senzace! Biatlonistka Voborníková získala olympijský bronz

Česká biatlonistka Tereza Voborníková vybojovala třetí místo na olympiádě v Miláně a Cortině d’Ampezzo v závodě s hromadným startem. Senzační výsledek si zajistila výborným během podpořeným jedinou chybou na střelnici.
Voborníková ještě kousek před cílem vedla, ale nakonec ji přespurtovaly Francouzky Océane Michelonová a Julia Simonová.
V závěrečném biatlonovém závodě letošních her získala první medaili na ZOH v kariéře.
Aktualizujeme…
ŽIVĚ15. den ZOH: Neporazitelný Klaebo psal olympijskou historii, Trump má namířeno do Milána
Sledujte události a zajímavosti z dnešního dne na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
ŽIVĚPochod zmizelé vlajky dorazil na Staroměstské náměstí, připomenul čtvrté výročí agrese
Pochod zmizelé vlajky připomenul v sobotu v centru Prahy čtvrté výročí ruské agrese na Ukrajině. Zhruba 50 lidí, kteří se sešli kolem 13:30 před Národním muzeem (NM), neslo ukrajinskou vlajku z Václavského na Staroměstské náměstí. Tam se účastníci pochodu připojili k nižším stovkám sympatizantů Ukrajiny, kteří čekají na začátek shromáždění Společně za Ukrajinu! Má vystoupit i prezident Petr Pavel.
Na teheránské univerzitě znovu vypukly protesty proti režimu, studenti se střetli s milicemi
Na renomované teheránské univerzitě v sobotu, na začátku nového semestru, vypukly nové protesty proti íránskému režimu. Na technické Šarífově univerzitě studenti provolávali protestní hesla a střetli se s příslušníky milic basídž, uvedli podle agentury DPA aktivisté na sociálních sítích.
"Chyběla férovost." Italský fotbalista se opřel do Hradce Králové.
Italský fotbalista Mattia De Sciglio odmítá spekulace o špatné kondici a tvrdí, že testy zvládl bez problémů. Zklamalo ho jednání českého klubu.
ŽIVĚJílek chce jít na konci OH po třetí medaili. V atraktivním závodě s hromadným startem
Sledujte online přenos ze závodu rychlobruslařů s hromadným startem na olympiádě v Miláně s Metodějem Jílkem v akci.