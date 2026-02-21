Přeskočit na obsah
Sport

Prvotřídní senzace! Biatlonistka Voborníková získala olympijský bronz

Sport

Česká biatlonistka Tereza Voborníková vybojovala třetí místo na olympiádě v Miláně a Cortině d’Ampezzo v závodě s hromadným startem. Senzační výsledek si zajistila výborným během podpořeným jedinou chybou na střelnici.

Tereza Voborniková na ZOH 2026
Tereza Voborniková na ZOH 2026Foto: REUTERS
Voborníková ještě kousek před cílem vedla, ale nakonec ji přespurtovaly Francouzky Océane Michelonová a Julia Simonová.

V závěrečném biatlonovém závodě letošních her získala první medaili na ZOH v kariéře.

Aktualizujeme…

Pochod Zmizelé vlajky, během něhož účastníci nesli velkou ukrajinskou vlajku od Národního muzea na Staroměstské náměstí na shromáždění na podporu Ukrajiny u příležitostí čtvrtého výročí jejího napadení Ruskem (21. února 2026, Praha).
ŽIVĚPochod zmizelé vlajky dorazil na Staroměstské náměstí, připomenul čtvrté výročí agrese

Pochod zmizelé vlajky připomenul v sobotu v centru Prahy čtvrté výročí ruské agrese na Ukrajině. Zhruba 50 lidí, kteří se sešli kolem 13:30 před Národním muzeem (NM), neslo ukrajinskou vlajku z Václavského na Staroměstské náměstí. Tam se účastníci pochodu připojili k nižším stovkám sympatizantů Ukrajiny, kteří čekají na začátek shromáždění Společně za Ukrajinu! Má vystoupit i prezident Petr Pavel.

