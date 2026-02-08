Přeskočit na obsah
Benative
8. 2. Milada
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport
ŽIVĚ

První útok na medaile začíná. Ledecká a Maděrová jdou do paralelního obřího slalomu

Sport

Sledujte online přenos z kvalifikace paralelního obřího slalomu snowboardistek na olympiádě v Itálii s Ester Ledeckou a Zuzanou Maděrovou v akci.

Reklama
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Signálů, které bychom neměli přehlížet, je celá řada. „Zimomřivost, otoky kotníků či víček, časté močení nebo naopak pocit neúplného vyprazdňování, stejně jako tmavší moč nebo bolesti zad v bederní oblasti – to všechno jsou signály, které bychom neměli přehlížet. U některých lidí se přidávají i problémy se spánkem, zvýšený krevní tlak nebo nižší odolnost vůči stresu,“ dodává lékárnice.
Signálů, které bychom neměli přehlížet, je celá řada. „Zimomřivost, otoky kotníků či víček, časté močení nebo naopak pocit neúplného vyprazdňování, stejně jako tmavší moč nebo bolesti zad v bederní oblasti – to všechno jsou signály, které bychom neměli přehlížet. U některých lidí se přidávají i problémy se spánkem, zvýšený krevní tlak nebo nižší odolnost vůči stresu,“ dodává lékárnice.
Signálů, které bychom neměli přehlížet, je celá řada. „Zimomřivost, otoky kotníků či víček, časté močení nebo naopak pocit neúplného vyprazdňování, stejně jako tmavší moč nebo bolesti zad v bederní oblasti – to všechno jsou signály, které bychom neměli přehlížet. U některých lidí se přidávají i problémy se spánkem, zvýšený krevní tlak nebo nižší odolnost vůči stresu,“ dodává lékárnice.

Varovné signály, které možná přehlížíte: únava, zimomřivost a tmavší moč nejsou zimní klasika

Zima dává tělu zabrat – a ledviny to často pocítí jako první. Chlad, kratší dny a vyšší nároky na regeneraci jdou ruku v ruce se stresem a nedostatkem spánku. Právě v tomto období proto stojí za to zbystřit a vnímat signály, které nám močový systém vysílá. Podle odborníků může včasná pozornost a cílená péče předejít potížím, které se jinak ozvou až ve chvíli, kdy už tělo brzdí únavou nebo bolestí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama