První útok na medaile začíná. Ledecká a Maděrová jdou do paralelního obřího slalomu
Sledujte online přenos z kvalifikace paralelního obřího slalomu snowboardistek na olympiádě v Itálii s Ester Ledeckou a Zuzanou Maděrovou v akci.
Přenos skončil2. den OH: Nabitá neděle pro české barvy. Do boje jdou Ledecká nebo Jílek
Sledovali jsme aktuální dění na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Varovné signály, které možná přehlížíte: únava, zimomřivost a tmavší moč nejsou zimní klasika
Zima dává tělu zabrat – a ledviny to často pocítí jako první. Chlad, kratší dny a vyšší nároky na regeneraci jdou ruku v ruce se stresem a nedostatkem spánku. Právě v tomto období proto stojí za to zbystřit a vnímat signály, které nám močový systém vysílá. Podle odborníků může včasná pozornost a cílená péče předejít potížím, které se jinak ozvou až ve chvíli, kdy už tělo brzdí únavou nebo bolestí.
"Lidé tohle nevědí." Kontroverzní boxerka Chalífová přiznala pravdu o své identitě
Na letní olympiádě v Paříži 2024 si boxerka Imán Chalífová dominantně došla pro zlato a svět od té doby bouřlivě diskutuje o její biologické identitě. Teď je zase o něco jasněji. Díky přiznání samotné Alžířanky.
Vzdát se? Toho se Rusové nedočkají, říká 66letý kyjevský opravář teplovodní sítě
„Mám jim snad odpustit? Říct 'Dobrá, vzdávám se'?,“ ptá se na adresu Rusů Volodymyr Vasyljev, 66letý železniční dělník o přestávce své čtyřiadvacetihodinové směny, během níž spravuje prasklé teplovodní potrubí na severovýchodním předměstí Kyjeva. „Toho se nikdy nedočkají,“ odpovídá sám sobě nekompromisně.