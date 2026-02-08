Přeskočit na obsah
8. 2. Milada
ŽIVĚ

První šance pro mladou naději na oválu. Jílek bojuje o medaili na pět kilometrů

Sport

Sledujte online přenos ze závodu rychlobruslařů na 5000 metrů na olympiádě v Miláně s Metodějem Jílkem v akci.

Nejnovější
Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS)

ŽIVĚLipavský interpeluje Babiše kvůli Epsteinovi. Nic neřešíme, říká policie

Česká policie se zatím nezabývá žádnou kauzou, která by souvisela s dokumenty z vyšetřování amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Kvůli tomu, zda vláda prověřuje možné vazby Epsteina na Česko, se na premiéra Andreje Babiše (ANO) obrátil formou interpelace exministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS).

Sanae Takaičiová

Předčasné volby v Japonsku podle odhadů vyhrála strana současné premiérky Takaičiové

Liberálnědemokratická strana (LDP) japonské premiérky Sanae Takaičiové podle odhadů zvítězila v předčasných volbách do dolní komory parlamentu. Informovaly o tom agentury AFP nebo Reuters. Předčasné volby vyhlásila samotná konzervativní ministerská předsedkyně, která chtěla podle agentury AP využít své popularity k získání silného mandátu pro vládní koalici.

Andrej Babiš, poslanec, politik, novináři

Volby by ovládlo ANO s náskokem před ODS, Motoristé by zůstali na prahu sněmovny

Sněmovní volby by v lednu vyhrálo vládní hnutí ANO se ziskem 34,5 procenta hlasů, tedy stejně jako v říjnových volbách. S velkým odstupem by skončila druhá ODS, kterou by nyní volilo 16 procent lidí, vyplývá z volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Následuje hnutí STAN s podporou 14 procent voličů a Piráti, kteří by získali 9,5 procenta hlasů.

