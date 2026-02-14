Přeskočit na obsah
14. 2. Valentýn
Sport

"Příšerné, nečekal jsem to." Krasobruslařský fenomén zasáhla olympijská kletba

Sport,ČTK

Jeden z největších příběhů olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo napsal v pátek třináctého krasobruslař Ilia Malinin, nicméně scénář si představoval úplně jiný.

Milan Cortina Olympics Figure Skating
Americký krasobruslař Ilia Malinin padá při své volné jízdě na ZOH 2026Foto: AP
Jednadvacetiletý Američan místo tradiční oslnivé volné jízdy a potvrzení pozice světové jedničky dvakrát upadl, vynechal čtverné skoky a zůstal v úžasu, stejně jako jeho soupeři i publikum v milánské hale.

"Byl to příšerný pocit. Nečekal jsem to,“ svěřil se dvojnásobný mistr světa.

„Když jsem šel do této soutěže, cítil jsem se tak připravený. I když jsem šel na led. Všechny ty roky tréninku...všechno to ale uteklo strašně rychle. Neměl jsem čas zpracovat, co se děje. Nevím, proč jsem nedělal to, co vždycky," soukal ze sebe.

Snažil se najít vysvětlení. Jedním z nich mohlo být, že byl až moc přesvědčený, že to půjde dobře.

"Tlak na olympiádě je obrovský. Říká se, že existuje olympijská kletba, že favorit na zlato vždycky podává špatné výkony. A přesně to se mi stalo," posteskl si.

"Bylo to skoro, jako bych už ani nevěděl, kde v programu jsem. Normálně mám víc času a lepší představu o tom, jak se věci vyvíjejí,“ popisoval Malinin.

„Ale tentokrát uběhlo všechno tak rychle. Neměl jsem čas nic měnit ani upravovat svou rutinu. Najednou to, čeho se držíte, zmizí," přiznal.

Přitom si pro volnou jízdu naplánoval stejně jako ve finále Grand Prix sedm čtverných skoků včetně čtverného axelu, který skáče jako jediný.

Právě u tohoto skoku začaly jeho problémy, když z něj zbyl jen jednoduchý. Čistě zvládl jen tři čtverné skoky.

U druhého lutzu spadl, rittberger byl pouze dvojitý stejně jako salchow, po němž navíc přišel další pád.

Postupně mu unikala nejen zlatá, ale jakákoliv medaile. Nakonec se propadl na osmé místo.

Stát se olympijským šampionem tak pomohl senzačně Michailu Šajdorovovi, jenž získal na těchto hrách první zlato pro Kazachstán.

Pro Malinina bylo osmé místo nejhorším výsledkem na velké akci za poslední tři roky, od debutu na mistrovství světa v roce 2022, kde byl devátý. Z Milána si tak odvezl jen zlato ze soutěže družstev.

Nejnovější
Eva Adamczyková
Eva Adamczyková
Eva Adamczyková

Emoce kolem komentáře. Maminka že končí, protože má povinnosti? Trenér hrubě nesouhlasí

Eva Adamczyková si v pátek 13. v Livignu navlékla na krk třetí olympijskou medaili. Po zlatu a bronzu má nyní ve sbírce i stříbro. Česká snowboardistka se fenomenálně vrátila po narození syna Kryštofa a podle jejího trenéra Marka Jelínka to v žádném případě nemusí být konec. Navzdory televiznímu komentáři, který na sociálních sítích vyvolal rozporuplné reakce.

Ukrajinský koordinační štáb uvedl, že se z ruského zajetí vrátilo 150 vojáků, gardistů a pohraničníků a sedm civilistů, 139 bylo v zajetí od roku 2022. Nejmladšímu propuštěnému obránci vlasti bylo 23 let. Byl zajat jako devatenáctiletý při obraně Mariupolu, ruský soud ho odsoudil na doživotí. 5. února 2026.
Konec války přinese nový problém. Ohrozí i mladé Čechy, varuje odbornice

Ruská válka si vyžádala nejméně 55 tisíc padlých Ukrajinců a statisíce dalších poznamenala fyzicky i psychicky. O tom, jak hluboko se dlouhodobý konflikt otiskl do duševního zdraví civilistů i veteránů, vypráví v rozhovoru pro Aktuálně.cz ukrajinská klinická psycholožka Natalia Sablina.

sníh, auto, automobil, očištění, čištění od sněhu, smetáček
sníh, auto, automobil, očištění, čištění od sněhu, smetáček
sníh, auto, automobil, očištění, čištění od sněhu, smetáček

Velkolepý návrat sněhu, víme, kde napadne nejvíc. Čeká nás i teplotní šok

Česko zasáhne nová vlna sněžení. Pokud se v uplynulém týdnu zdálo, že zima konečně ustupuje, tak o tomto víkendu se má všechno změnit. V sobotu se podle meteorologů začne prudce ochlazovat a v neděli klesnou denní teploty pod bod mrazu. Nejbohatší sněhová nadílka se čeká na Ostravsku, napadnout by ovšem mělo také na Šumavě a v Krkonoších.

