"Příšerné, nečekal jsem to." Krasobruslařský fenomén zasáhla olympijská kletba

Jeden z největších příběhů olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo napsal v pátek třináctého krasobruslař Ilia Malinin, nicméně scénář si představoval úplně jiný.
Jednadvacetiletý Američan místo tradiční oslnivé volné jízdy a potvrzení pozice světové jedničky dvakrát upadl, vynechal čtverné skoky a zůstal v úžasu, stejně jako jeho soupeři i publikum v milánské hale.
"Byl to příšerný pocit. Nečekal jsem to,“ svěřil se dvojnásobný mistr světa.
„Když jsem šel do této soutěže, cítil jsem se tak připravený. I když jsem šel na led. Všechny ty roky tréninku...všechno to ale uteklo strašně rychle. Neměl jsem čas zpracovat, co se děje. Nevím, proč jsem nedělal to, co vždycky," soukal ze sebe.
Snažil se najít vysvětlení. Jedním z nich mohlo být, že byl až moc přesvědčený, že to půjde dobře.
"Tlak na olympiádě je obrovský. Říká se, že existuje olympijská kletba, že favorit na zlato vždycky podává špatné výkony. A přesně to se mi stalo," posteskl si.
"Bylo to skoro, jako bych už ani nevěděl, kde v programu jsem. Normálně mám víc času a lepší představu o tom, jak se věci vyvíjejí,“ popisoval Malinin.
„Ale tentokrát uběhlo všechno tak rychle. Neměl jsem čas nic měnit ani upravovat svou rutinu. Najednou to, čeho se držíte, zmizí," přiznal.
Přitom si pro volnou jízdu naplánoval stejně jako ve finále Grand Prix sedm čtverných skoků včetně čtverného axelu, který skáče jako jediný.
Právě u tohoto skoku začaly jeho problémy, když z něj zbyl jen jednoduchý. Čistě zvládl jen tři čtverné skoky.
U druhého lutzu spadl, rittberger byl pouze dvojitý stejně jako salchow, po němž navíc přišel další pád.
Postupně mu unikala nejen zlatá, ale jakákoliv medaile. Nakonec se propadl na osmé místo.
Stát se olympijským šampionem tak pomohl senzačně Michailu Šajdorovovi, jenž získal na těchto hrách první zlato pro Kazachstán.
Pro Malinina bylo osmé místo nejhorším výsledkem na velké akci za poslední tři roky, od debutu na mistrovství světa v roce 2022, kde byl devátý. Z Milána si tak odvezl jen zlato ze soutěže družstev.
Emoce kolem komentáře. Maminka že končí, protože má povinnosti? Trenér hrubě nesouhlasí
Eva Adamczyková si v pátek 13. v Livignu navlékla na krk třetí olympijskou medaili. Po zlatu a bronzu má nyní ve sbírce i stříbro. Česká snowboardistka se fenomenálně vrátila po narození syna Kryštofa a podle jejího trenéra Marka Jelínka to v žádném případě nemusí být konec. Navzdory televiznímu komentáři, který na sociálních sítích vyvolal rozporuplné reakce.
Konec války přinese nový problém. Ohrozí i mladé Čechy, varuje odbornice
Ruská válka si vyžádala nejméně 55 tisíc padlých Ukrajinců a statisíce dalších poznamenala fyzicky i psychicky. O tom, jak hluboko se dlouhodobý konflikt otiskl do duševního zdraví civilistů i veteránů, vypráví v rozhovoru pro Aktuálně.cz ukrajinská klinická psycholožka Natalia Sablina.
ŽIVĚÚleva v Mnichově. Patříme k sobě, vzkázal Rubio. Myslí to Rusko s mírem vážně?
Spojené státy a Evropa patří k sobě, řekl dnes americký ministr zahraničí Marco Rubio na Mnichovské bezpečnostní konferenci. USA jsou podle něj připraveny napravit minulé chyby a budovat nový světový řád samy, dávají ale přednost spolupráci s Evropou. Spojené státy si podle Rubia nepřejí, aby jejich spojenci byli slabí, protože to oslabuje i USA.
Praha zažádá o stavební povolení na Vltavskou filharmonii. Náklady jdou do 12 miliard
Pražský magistrát dokončuje projektovou dokumentaci k plánované budově Vltavské filharmonie. V létě plánuje podat žádost o stavební povolení a stavba by měla začít příští rok. Řekl to primátorův náměstek Petr Hlaváček (STAN).
Velkolepý návrat sněhu, víme, kde napadne nejvíc. Čeká nás i teplotní šok
Česko zasáhne nová vlna sněžení. Pokud se v uplynulém týdnu zdálo, že zima konečně ustupuje, tak o tomto víkendu se má všechno změnit. V sobotu se podle meteorologů začne prudce ochlazovat a v neděli klesnou denní teploty pod bod mrazu. Nejbohatší sněhová nadílka se čeká na Ostravsku, napadnout by ovšem mělo také na Šumavě a v Krkonoších.