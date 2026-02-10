"Příšerná premiéra, tragédie." Češi si po zpackaném závodu nebrali servítky

Českým biatlonistům se první individuální závod na letošní olympiádě vůbec nevydařil. A dobře to po vytrvalostním klání věděli.
„Co se týče výkonu, tak to byla hrozná, příšerná premiéra,“ nerozpakoval se Petr Hák, olympijský debutant.
„Na střelnici to byla tragédie,“ pokračoval v sebemrskačství 22letý rodák z Jilemnice.
Z českého kvarteta byl nejhorší, po sedmi minutých terčích obsadil 81. místo z celkových 89 závodníků.
Zatímco u něj se dalo mluvit o nervozitě z prvního startu pod pěti kruhy, u zkušeného Michala Krčmáře tenhle důvod nepřicházel do úvahy.
„Začnu u sebe, dnes jsem to vůbec nezvládl na střelnici,“ přiznal po čtyřech chybách.
Ne všechno však mohl sám ovlivnit. „Běžecky jsem se cítil dobře, moje výkonnost je dobrá. Bohužel a neříkám to nijak zapškle ani naštvaně, servis odvádí celý rok skvělou práci, ale dneska jim to nevyšlo,“ posteskl si Krčmář.
„Když mě předjížděli Němci, Norové, tak nebyla dnes nejmenší šance s nimi závodit," litoval stříbrný medailista z olympiády 2018, jenž se tentokrát musel smířit s 38. pozicí.
Mikuláš Karlík bral 68. místo, a tak nejlepší z Čechů byl Vítězslav Hornig na 26. příčce. Ani on z ní nijak nejásal. „Tohle je něco, s čím prostě spokojený být nemůžu," přiznal.
Na střelnici zapsal dvě trestné minuty, s nimiž měl odstup od vítězného Nora Johana-Olava Botna pět a čtvrt minuty.
"Jsou to alespoň body, ale upřímně řečeno jsem si se dvěma chybami myslel na lepší výsledek. Někde kolem patnáctky by to normálně mohlo být,“ dumal Hornig.
Ve středu čeká vytrvalostní závod ženy, mistryně světa v této disciplíně z roku 2021 Markéta Davidová ho po problémech se zády a nepovedené smíšené štafetě vynechá.
