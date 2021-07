Příliš roztahovala nohy, a tak emigrovala z Íránu. Na OH startuje za tým uprchlíků

Taekwondistka Kimía Alízadeová, která po emigraci z Íránu startuje na olympijských hrách v týmu uprchlíků, nastoupí v Tokiu proti íránské soupeřce. V kvalifikačním kole kategorie do 57 kilogramů ji v neděli čeká zápas s Nahíd Kijáníovou.

Alízadeová na minulých hrách v Riu de Janeiro skončila třetí a získala jako první íránská sportovkyně olympijskou medaili. Tehdy jí bylo 18 let. Z islámské republiky na počátku loňského roku emigrovala a usadila se v Německu.

Vadilo jí mimo jiné povinné nošení hidžábu a sexismus funkcionářů. Ti ji kritizovali za výběr sportu ponižujícími výroky typu "cudná žena by neměla takhle roztahovat nohy".

Její snaha dostat se na hry v německých barvách nevyšla, MOV ji nicméně zařadil do devětadvacetičlenného týmu uprchlíků. Počet účastnic soutěže v taekwondu do 57 kg tak stoupl na sedmnáct a v jediném kvalifikačním utkání o postup do osmifinále jí los přisoudil soupeřku z její bývalé vlasti.