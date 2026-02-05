Příliš krutý výsledek. Češky se držely statečně, na Američanky ale nestačily

České hokejistky vstoupily do olympijského turnaje v Miláně porážkou 1:5 s vysoce favorizovaným týmem USA. O jediný gól se proti úřadujícím mistryním světa postarala z brejku po návratu z trestné lavice devatenáctiletá útočnice Barbora Juříčková.
Američanky v osmém vzájemném utkání s českým výběrem udržely neporazitelnost, rozhodující náskok si vypracovaly ve druhé třetině.
Druhé utkání čeká české svěřenkyně kanadské trenérky Carly MacLeodové v pátek, kdy se od 14:40 utkají se Švýcarskem.
Zámořské hráčky byly v úvodu podle očekávání aktivnější. Ve 2. minutě se do první velké šance dostala Curlová, brankářku Peslarovou ale nepřekonala. O dvě minuty později se neprosadila ani Knightová, která v souboji kapitánek přešla přes Tejralovou, nezakončila ale ideálně.
Češky prověřily Frankelovou až v 7. minutě, střela Mlýnkové ale americké gólmance problémy nenadělala. Favorit kontroloval zápas, v 16. minutě získal první početní výhodu a dostal se do vedení.
S příležitostí Edwardsové si ještě Peslarová poradila, o pár sekund později ale tečovala Carpenterová střelu Kellerové a po jedenáctém střeleckém pokusu hráček USA se poprvé změnilo skóre. Gól viděl i americký viceprezident J. D. Vance, který krátce předtím přišel do arény.
Na začátku druhé části byla blízko vyrovnání osamocená Plosová, trefila ale jen horní tyč. Následně se do velké šance dostala Janeckeová, Peslarovou ale nepřelstila. Janeckeová ale pokračovala v akci a připravila gól pro Dunneovou. A o 83 sekund později přidala další branku Američanek Scamurraová.
Češky poté přežily druhé oslabení a navíc se jim podařilo snížit. Juříčková se bezprostředně po návratu z trestné lavice dostala do samostatného nájezdu a výbornou přihrávku Mlýnkové zužitkovala.
Češky gól povzbudil a blízko druhému úspěchu byly Mrázová nebo Mlýnková, Frankelová ale americký tým podržela. Když poté přesně nezamířila z dobré pozice Vanišová, prosadil se opět soupeř. Desetinásobná světová šampionka Knightová přebruslila Seroiszkovou a zamířila přesně nad vyrážečku Peslarové.
Český tým i přes nepříznivý vývoj utkání neodevzdal, snížit mohla Křížová, ale radovaly se opět Američanky. Po hraničním zákroku na Trnkovou se k puku dostala Scamurraová a prosadila se podruhé v zápase. Další gól již diváci v zaplněné Rho areně, mezi které patřili i americký viceprezident JD Vance a ministr zahraničí Marco Rubio, neviděli.
Skupina A (Rho Arena):
USA - Česko 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 16. Carpenterová (Kellerová, Edwardsová), 24. Dunneová (Janeckeová), 25. Scamurraová (Janeckeová), 38. Knightová (Carpenterová, Bilkaová), 45. Scamurraová (Panneková) - 29. Juříčková (Mlýnková). Rozhodčí: Kainbergerová (Rak.), Toddová - Murrayová (obě Kan.), Lundgrenová (Švéd.). Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. Diváci: 3766.
USA: Frankelová - Edwardsová, Kellerová, Winnová, Harveyová, Barnesová, Steckleinová, Guildayová - Knightová, Carpenterová, Bilkaová - Murphyová, Heiseová, Curlová-Salemmeová - Simmsová, Panneková, Coyneová Schofieldová - Zumwinkleová, Janeckeová, Dunneová - Scamurraová. Trenér: Wroblewski.
Česko: Peslarová - Čajanová, Tejralová, Neubauerová, D. Pejšová, Lásková, Seroiszková, Trnková - Mlýnková, Mrázová, Vanišová - Plosová, Pejzlová, Křížová - Hymlárová, Kaltounková, Přibylová - Vocetková, Pištěková, Přibylová - Juříčková. Trenérka: Macleodová.
Na Jičínsku se srazil vlak s kamionem, na místě je několik zraněných
U města Železnice na Jičínsku se dnes po 17:00 srazil na přejezdu osobní vlak s nákladním autem. Při srážce podle zdravotnických záchranářů utrpělo lehká zranění pět lidí, které zdravotníci převezli do jičínské nemocnice.
Špína a konflikty? Žádné extrémy netočíme, takhle se u nás prostě žije, říká režisérka Výměny
O reality show Výměna manželek koluje řada mýtů. Ten nejrozšířenější tvrdí, že štáb úmyslně vybírá největší sociální případy, aby šokoval diváky a zvýšil sledovanost. Režisérka a kreativní producentka Jana Rezková, která show vede od jejího počátku, přináší jiný pohled. Podle ní stav českých domácností, nad kterým internet pravidelně pění vzteky, není žádnou anomálií.
Organizátoři davoského fóra chtějí prověřit vztahy svého šéfa s Epsteinem
Organizátoři Světového ekonomického fóra v Davosu zahájili interní vyšetřování vazeb mezi generálním ředitelem fóra, Norem Börgem Brendem, a americkým finančníkem a sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem.
Specifický start OH: V hledišti fandil Vance, u české střídačky visela ruská vlajka
Utkání českých hokejistek proti USA na olympijských hrách v Miláně poznamenala nepříjemnost s vyvěšenou ruskou vlajkou vedle střídačky. V průběhu duelu ji tam umístil zřejmě jeden z fanoušků, vedení reprezentace ale okamžitě kontaktovalo zástupce Mezinárodní hokejové federace (IIHF), kteří ji rychle odstranili.