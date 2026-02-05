Přeskočit na obsah
Benative
5. 2. Dobromila
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Příliš krutý výsledek. Češky se držely statečně, na Američanky ale nestačily

ČTK

České hokejistky vstoupily do olympijského turnaje v Miláně porážkou 1:5 s vysoce favorizovaným týmem USA. O jediný gól se proti úřadujícím mistryním světa postarala z brejku po návratu z trestné lavice devatenáctiletá útočnice Barbora Juříčková.

Ice Hockey - Women's Preliminary Round - Group A - United States of America vs Czech Republic
Hilary Knightová slaví čtvrtou trefu do české sítěFoto: REUTERS
Reklama

Američanky v osmém vzájemném utkání s českým výběrem udržely neporazitelnost, rozhodující náskok si vypracovaly ve druhé třetině.

Druhé utkání čeká české svěřenkyně kanadské trenérky Carly MacLeodové v pátek, kdy se od 14:40 utkají se Švýcarskem.

Zámořské hráčky byly v úvodu podle očekávání aktivnější. Ve 2. minutě se do první velké šance dostala Curlová, brankářku Peslarovou ale nepřekonala. O dvě minuty později se neprosadila ani Knightová, která v souboji kapitánek přešla přes Tejralovou, nezakončila ale ideálně.

Češky prověřily Frankelovou až v 7. minutě, střela Mlýnkové ale americké gólmance problémy nenadělala. Favorit kontroloval zápas, v 16. minutě získal první početní výhodu a dostal se do vedení.

Reklama
Reklama

S příležitostí Edwardsové si ještě Peslarová poradila, o pár sekund později ale tečovala Carpenterová střelu Kellerové a po jedenáctém střeleckém pokusu hráček USA se poprvé změnilo skóre. Gól viděl i americký viceprezident J. D. Vance, který krátce předtím přišel do arény.

Na začátku druhé části byla blízko vyrovnání osamocená Plosová, trefila ale jen horní tyč. Následně se do velké šance dostala Janeckeová, Peslarovou ale nepřelstila. Janeckeová ale pokračovala v akci a připravila gól pro Dunneovou. A o 83 sekund později přidala další branku Američanek Scamurraová.

Češky poté přežily druhé oslabení a navíc se jim podařilo snížit. Juříčková se bezprostředně po návratu z trestné lavice dostala do samostatného nájezdu a výbornou přihrávku Mlýnkové zužitkovala.

Češky gól povzbudil a blízko druhému úspěchu byly Mrázová nebo Mlýnková, Frankelová ale americký tým podržela. Když poté přesně nezamířila z dobré pozice Vanišová, prosadil se opět soupeř. Desetinásobná světová šampionka Knightová přebruslila Seroiszkovou a zamířila přesně nad vyrážečku Peslarové.

Reklama
Reklama

Český tým i přes nepříznivý vývoj utkání neodevzdal, snížit mohla Křížová, ale radovaly se opět Američanky. Po hraničním zákroku na Trnkovou se k puku dostala Scamurraová a prosadila se podruhé v zápase. Další gól již diváci v zaplněné Rho areně, mezi které patřili i americký viceprezident JD Vance a ministr zahraničí Marco Rubio, neviděli.

Skupina A (Rho Arena):

USA - Česko 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 16. Carpenterová (Kellerová, Edwardsová), 24. Dunneová (Janeckeová), 25. Scamurraová (Janeckeová), 38. Knightová (Carpenterová, Bilkaová), 45. Scamurraová (Panneková) - 29. Juříčková (Mlýnková). Rozhodčí: Kainbergerová (Rak.), Toddová - Murrayová (obě Kan.), Lundgrenová (Švéd.). Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. Diváci: 3766.

Reklama
Reklama

USA: Frankelová - Edwardsová, Kellerová, Winnová, Harveyová, Barnesová, Steckleinová, Guildayová - Knightová, Carpenterová, Bilkaová - Murphyová, Heiseová, Curlová-Salemmeová - Simmsová, Panneková, Coyneová Schofieldová - Zumwinkleová, Janeckeová, Dunneová - Scamurraová. Trenér: Wroblewski.

Česko: Peslarová - Čajanová, Tejralová, Neubauerová, D. Pejšová, Lásková, Seroiszková, Trnková - Mlýnková, Mrázová, Vanišová - Plosová, Pejzlová, Křížová - Hymlárová, Kaltounková, Přibylová - Vocetková, Pištěková, Přibylová - Juříčková. Trenérka: Macleodová.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Stav českých domácností ve Výměně manželek není podle režisérky nic neobvyklého.
Stav českých domácností ve Výměně manželek není podle režisérky nic neobvyklého.
Stav českých domácností ve Výměně manželek není podle režisérky nic neobvyklého.

Špína a konflikty? Žádné extrémy netočíme, takhle se u nás prostě žije, říká režisérka Výměny

O reality show Výměna manželek koluje řada mýtů. Ten nejrozšířenější tvrdí, že štáb úmyslně vybírá největší sociální případy, aby šokoval diváky a zvýšil sledovanost. Režisérka a kreativní producentka Jana Rezková, která show vede od jejího počátku, přináší jiný pohled. Podle ní stav českých domácností, nad kterým internet pravidelně pění vzteky, není žádnou anomálií.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama