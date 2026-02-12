Příliš brutální lekce na úvod. Javorové listy zasypaly výkvět českého hokeje

Prohlédněte si fotografie z úvodního zápasu českých hokejistů na olympiádě v Miláně, v němž s Kanadou vysoko prohráli 0:5.
Stanovisko k vymáhání dotací po holdingu Agrofert bude podle ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD) dokončeno v řádu dnů. Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) o něm bude poté informovat veřejnost, odpověděl ve čtvrtek poslancům na dotaz bývalého předsedy Pirátů Ivana Bartoše. Promlčení možnosti dotace vymáhat podle ministra nehrozí, lhůta uplyne až v prosinci příštího roku.
Devět mrtvých a 27 zraněných si vyžádala střelba na střední škole v kanadském městečku Tumbler Ridge v provincii Britská Kolumbie. Šéfredaktor Matyáš Zrno ve videu popisuje okolnosti tragédie i zatím dostupné informace o pachateli.
Kim Čong-un podle jihokorejských zpravodajců určil svého nástupce. Má jím být jeho třináctiletá dcera Kim Ču-e. Stala by se tak už čtvrtou generací dynastie vládnoucí Severní Koreji. Kdo je dcera dvaačtyřicetiletého diktátora a proč její jmenování vyvolává tolik otazníků?
Čeští hokejisté mají za sebou historicky nejhorší vstup do olympijského turnaje, v Miláně podlehli Kanadě jednoznačně 0:5. Byť proti týmu, který po návratu hráčů z NHL mnozí považují za největšího favorita, drželi v první třetině krok, postupně se projevila obrovská kvalita zámořských hvězd.
Kvůli ukrajinské palbě se ocitlo více než 220 tisíc odběratelů v ruské Belgorodské oblasti bez dodávek elektrického proudu, uvedl ve čtvrtek odpoledne na Telegramu regionální gubernátor Vjačeslav Gladkov. Rusko v posledních týdnech útočí na ukrajinskou energetiku pravidelně a zatímco teploty opakovaně padají hluboko pod nulu, Ukrajinci se ocitají bez tepla, elektřiny i tekoucí vody.