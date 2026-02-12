Přeskočit na obsah
12. 2. Slavěna
Příliš brutální lekce na úvod. Javorové listy zasypaly výkvět českého hokeje

Zklamaný Lukáš Dostál po zápase Česko - Kanada na ZOH 2026
Radko Gudas (3) a Brandon Hagel v zápase Česko - Kanada na ZOH 2026
Macklin Celebrini slaví gól v zápase Česko - Kanada na ZOH 2026
Martin Nečas a Jordan Binnington v zápase Česko - Kanada na ZOH 2026
Lukáš Dostál v zápase Česko - Kanada na ZOH 2026
Zklamaný Lukáš Dostál po zápase Česko - Kanada na ZOH 2026
Prohlédněte si fotografie z úvodního zápasu českých hokejistů na olympiádě v Miláně, v němž s Kanadou vysoko prohráli 0:5.

Martin Šebestyán, ministr zemědělství ČR
Martin Šebestyán, ministr zemědělství ČR

ŽIVĚVerdikt k dotacím pro Agrofert padne v řádu dnů, říká ministr

Stanovisko k vymáhání dotací po holdingu Agrofert bude podle ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD) dokončeno v řádu dnů. Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) o něm bude poté informovat veřejnost, odpověděl ve čtvrtek poslancům na dotaz bývalého předsedy Pirátů Ivana Bartoše. Promlčení možnosti dotace vymáhat podle ministra nehrozí, lhůta uplyne až v prosinci příštího roku.

Power blackout in Kyiv
Power blackout in Kyiv

ŽIVĚUkrajinská palba odřízla v Belgorodské oblasti 220 tisíc lidí od elektřiny

Kvůli ukrajinské palbě se ocitlo více než 220 tisíc odběratelů v ruské Belgorodské oblasti bez dodávek elektrického proudu, uvedl ve čtvrtek odpoledne na Telegramu regionální gubernátor Vjačeslav Gladkov. Rusko v posledních týdnech útočí na ukrajinskou energetiku pravidelně a zatímco teploty opakovaně padají hluboko pod nulu, Ukrajinci se ocitají bez tepla, elektřiny i tekoucí vody.

