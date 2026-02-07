Příběh Sáblíkové je inspirací. Smutné, že Češi nemají halu, hlásí německá šampionka

Pošesté, ale už opravdu naposledy. Česká rychlobruslařská legenda Martina Sáblíková se letos loučí nejen se závody pod pěti kruhy, ale i s celou kariérou. V sobotu ji čeká první závod olympijských her v Miláně na 3000 metrů. Její konec komentují i velká jména tohoto sportu.
Když se s kariérou loučí trojnásobná olympijská šampionka, která zpod pěti kruhů přivezla celkem sedm cenných kovů, je na ni upřena pozornost i přesto, že už nepatří mezi největší favoritky závodů.
„V České republice je sice sportem číslo jedna hokej, ale kolem Martiny Sáblíkové byl vždycky opravdový humbuk,“ vzpomíná expertka Eurosportu a někdejší německá rychlobruslařská šampionka Anni Friesingerová-Postmaová.
Když se řekne „Martina Sáblíková“, vybaví se pětinásobné olympijské medailistce hlavně silný příběh české závodnice, která trénovala na rybníku a klouzala doma ze strany na stranu na prkně.
„Je to skutečně inspirativní. Její úspěch motivoval spoustu mladých sportovců, kteří viděli, jak tvrdě trénovala. Teď tu například máme Metoděje Jílka,“ jmenovala Friesingerová-Postmaová novou naději českého rychlobruslení.
Sama se pozastavila nad tím, že Sáblíkové je už 38 let, objela šest olympijských her, ale v České republice stále nestojí rychlobruslařská hala.
„Je to smutné, že nemají krytý stadion. Na druhou stranu, mnoho rychlobruslařů trénuje v zahraničí. Rakušané jezdí do Calgary, mnozí z Evropy do Inzellu, do Berlína či Nizozemska,“ popsala devětačtyřicetiletá Němka.
Trénování v zahraničí zná i z vlastní zkušenosti. „Také jsem trénovala po celé Evropě nebo v Calgary. Ze srdce bych Čechům přála vlastní halu, ale vždycky je to o tom, kolik to stojí. Češi ovšem ukazují, že to jde i bez ní,“ dodala.
Ani ona nevidí Sáblíkovou jako aspirantku na medailová umístění, přestože například z distance tří kilometrů má Češka zlatou medaili z Vancouveru 2010 a stříbro ze Soči o čtyři roky později.
„Rychlobruslení je velmi náročný sport, který vyžaduje mnoho tréninkových hodin. K Martině chovám hluboký respekt za to, že to vydržela tak dlouho,“ uvedla.
Její komentátorský kolega a dvojnásobný olympijský vítěz ze Salt Lake City Jochem Uytdehaage to vidí podobně.
„Když se podíváte na výsledky z poslední doby, už se tak často neumisťuje mezi nejlepšími. Takže bych byl překvapený, kdyby se jí to podařilo, zároveň bych jí to přál a měl velký úsměv na tváři. Má zkušenosti, to je jasné, ale dříve v polovině závodu zrychlovala, teď už to u ní nevidím,“ zhodnotil formu Sáblíkové Nizozemec.
Ani Sáblíková si nedělá přílišné naděje. "Vím, že na medailové umístění určitě nemám. I tak ale chci jít do závodu s tím, že jsem pro to udělala maximum," řekla.
Její úvodní závod je na programu v sobotu od 16 hodin a deník Aktuálně.cz vám ho nabídne v online reportáži.
