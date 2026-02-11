Přeskočit na obsah
Benative
11. 2. Božena
Sport

Premiéra jako hrom. Vinklárková dojela ve vytrvalostním závodu jedenáctá

ČTK

Biatlonistka Tereza Vinklárková skončila v olympijské premiéře jedenáctá ve vytrvalostním závodu. Zvítězila mistryně světa Julia Simonová z Francie.

Biathlon - Women's 15km Individual
Tereza VinklárkováFoto: REUTERS
Připravujeme podrobnosti…

Martin Kupka (ODS) na schůzi sněmovny, 11.února 2026, Praha.

ŽIVĚOpozice cupuje návrh státního rozpočtu. Krade budoucnost lidem i firmám, tvrdí Kupka

Poslanci ve středu jednají o návrhu státního rozpočtu na letošní rok, který vláda Andreje Babiše (ANO) předložila se schodkem 310 miliard korun. Návrh rozpočtu je neodpovědný, vláda porušila zákon o rozpočtové odpovědnosti, tvrdí předsedové opozičních ODS a STAN Martin Kupka a Vít Rakušan. Rozpočet, který sněmovna projednává v úvodním kole, podle Kupky krade budoucnost lidem i firmám.

Polský premiér Donald Tusk.

ŽIVĚPolsko se nepřipojí k Trumpově Radě míru, oznámil premiér Tusk

Polsko se za nynějších okolností nepřipojí k Radě míru vytvářené americkým prezidentem Donaldem Trumpem, ale bude dále analyzovat možnosti, uvedl ve středu podle médií polský premiér Donald Tusk. Pozvánku obdrželo i Česko. Premiér Andrej Babiš minulý týden v pořadu televize Nova prohlásil, že Česko nyní o vstupu do této instituce neuvažuje. Slovensko prozatím účast odmítlo.

