Premiéra jako hrom. Vinklárková dojela ve vytrvalostním závodu jedenáctá

Biatlonistka Tereza Vinklárková skončila v olympijské premiéře jedenáctá ve vytrvalostním závodu. Zvítězila mistryně světa Julia Simonová z Francie.
Připravujeme podrobnosti…
ŽIVĚ5. den OH: Adamczyková je ve skvělé formě, výsledkem v tréninku opět varovala sokyně
Sledujte události a zajímavosti z pátého dne olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Masivní vlna zalila Sáblíkovou. Bezmoc střídají krásné pocity, cennější než placka
První závod na olympiádě v Miláně, sobotní trojku, musela Martina Sáblíková vynechat kvůli nemoci. Zánět dutin v kombinaci s horečkami na ni udeřily silou, kterou dosud nepoznala. Svou nejoblíbenější pětku si ale vzít nenechá, zítra bude na startu. Dnes po nemoci poprvé trénovala na ledě a mluvila o vlně podpory.
ŽIVĚOpozice cupuje návrh státního rozpočtu. Krade budoucnost lidem i firmám, tvrdí Kupka
Poslanci ve středu jednají o návrhu státního rozpočtu na letošní rok, který vláda Andreje Babiše (ANO) předložila se schodkem 310 miliard korun. Návrh rozpočtu je neodpovědný, vláda porušila zákon o rozpočtové odpovědnosti, tvrdí předsedové opozičních ODS a STAN Martin Kupka a Vít Rakušan. Rozpočet, který sněmovna projednává v úvodním kole, podle Kupky krade budoucnost lidem i firmám.
Lavrov dostal překvapivý dar od Švýcarů. Má Rusům připomenout, že patří do Evropy
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov a jeho švýcarský protějšek a úřadující předseda Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) Ignazio Cassis si v pátek při jednání v Moskvě vyměnili dárky. Na záběrech ze schůze je slyšet věta bývalého švýcarského prezidenta, který narážel na nynější geopolitickou situaci.
ŽIVĚPolsko se nepřipojí k Trumpově Radě míru, oznámil premiér Tusk
Polsko se za nynějších okolností nepřipojí k Radě míru vytvářené americkým prezidentem Donaldem Trumpem, ale bude dále analyzovat možnosti, uvedl ve středu podle médií polský premiér Donald Tusk. Pozvánku obdrželo i Česko. Premiér Andrej Babiš minulý týden v pořadu televize Nova prohlásil, že Česko nyní o vstupu do této instituce neuvažuje. Slovensko prozatím účast odmítlo.