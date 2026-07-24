Před 50 lety přišel zlatý montrealský den. Tkáč a Panáček triumfovali během hodiny

Během jediné hodiny vyhráli v Montrealu cyklista Anton Tkáč a střelec Josef Panáček pro Československo dvě olympijská zlata. Stalo se tak přesně před 50 lety.
Po noční bouřce a deštivém ránu se nad Montrealem v sobotu 24. července 1976 odpoledne protrhala mračna. Teplota se držela lehce nad dvaceti stupni a městem foukal svižný severozápadní vítr právě ve chvíli, kdy československý sport prožíval svou zlatou hodinu.
Nejprve rozburácel olympijský velodrom Anton Tkáč. Krátce nato se desítky kilometrů od něj naposledy ozvala brokovnice Josefa Panáčka.
Dva rozdílné sporty, dva naprosto odlišní šampioni a dvě zlaté medaile, které zůstaly jedinými československými prvenstvími celé olympiády.
Tkáčovo finále sprintu začalo v 15:15 místního času. Proti němu stál Daniel Morelon, obhájce dvou olympijských titulů a osminásobný mistr světa. Slovenský cyklista z Lozorna však do Montrealu nepřijel pro čestné umístění.
„Šli jsme na hry vyhrát. Nemluvili jsme o pátém nebo šestém místě. Úspěchem bylo jen zlato,“ vzpomínal později.
První jízda vypadala dlouho jako Morelonův triumf. Francouz nastoupil nezvykle brzy a získal náskok.
Tkáč ho však v poslední zatáčce stáhl a v cílové rovince předjel. Posledních 200 metrů zvládl za 10,78 sekundy. Morelon skóre vyrovnal ve druhém souboji, takže rozhodovala třetí jízda.
Tkáč tentokrát vyrazil z horní části klopené dráhy. Prudce poslal kolo dolů, roztočil těžký převod a soupeři už nedal možnost odpovědět. Kolem čtvrté hodiny odpoledne bylo jasno.
Muž, který do soutěže vstupoval jako nenasazený a cestou vyřadil mistry světa Nielse Fredborga i Jürgena Geschkeho, porazil i největšího sprintera své doby.
O hodinu později Čechoslováci slavili znovu. Osmatřicetiletý Panáček vstupoval do posledního dne třídenního skeetu se dvěma chybami z předchozích 150 terčů.
Zbývajících padesát trefil a skončil na 198 zásazích z 200. Stejného výsledku dosáhl Nizozemec Eric Swinkels, a tak musel rozhodnout rozstřel.
Panáček, někdejší dorostenecký mistr republiky ve vrhu koulí a myslivec ze Slovácka, začal se závodní střelbou až kolem třicítky. Teď stál na olympiádě proti soupeři, kterému jediná chyba brala zlato.
„Soupeř na šestém stanovišti terč podstřelil, zatímco já jej neminul a rozstřel úspěšně dokončil,“ popsal později rozhodující okamžik.
Swinkels zasáhl 49 terčů, Panáček všech 50. Přibližně v 17 hodin místního času měla československá výprava druhého olympijského vítěze.
Během několika desítek minut tak získala obě zlata, která si z Montrealu odvezla. K nim přidala dvě stříbra a čtyři bronzy.
Dvě česká zlata během jediného dne získali po rozpadu federace v Atlantě 1996 kanoista Martin Doktor a oštěpař Jan Železný, v Tokiu 2021 pak vodní slalomář Jiří Prskavec a judista Lukáš Krpálek.
Montrealský den však zůstává mimořádný rychlostí, s jakou se proměnil: dvě jediná zlata celé výpravy dělila zhruba hodina.
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