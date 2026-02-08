Přeskočit na obsah
Benative
8. 2. Milada
Pozor, vychází hvězda. Na jízdy Jílka se chodí dívat rychlobruslařské legendy

Miroslav Harnoch

Je v tom jistá symbolika. Zatímco Martina Sáblíková se v olympijském Miláně loučí s kariérou, na stejném místě pod pěti kruhy vstupuje na scénu nové české rychlobruslařské jméno - Metoděj Jílek. O jeho potenciálu se už teď čile šušká mezi někdejšími závodníky.

Je mu 19 let, všechno má teprve před sebou, ale už teď je český rychlobruslař namotivovaný odvézt si hned z první olympiády nějaký ten cenný kov.

Už v neděli odpoledne má první možnost na pětikilometrové trati.

„Sám vím, na co mám. Že mám na medaile. Věděl jsem to už před tím, než to začali říkat lidi. Už několikrát jsem říkal, že tlak ode mě samotného je větší než tlak od diváků,“ hlásí.

O tom, že má česká výprava nové rychlobruslařské jméno, se velmi dobře ví i v zahraničí.

„Je fascinující. Důsledek toho humbuku kolem Martiny Sáblíkové, která motivovala spoustu mladých lidí k tomuto sportu,“ myslí si expertka Eurosportu a trojnásobná olympijská šampionka v rychlobruslení Němka Anni Friesingerová-Postmaová.

I ta tak dobře ví, co v Jílkovi vězí. V této sezoně v prosinci v Hamaru pětku na SP vyhrál, předtím v Salt Lake City jej porazil pouze Francouz Timothy Loubineaud a v lednu v olympijské generálce v Inzellu Nor Sander Eitrem.

Oba v daném závodě vždy vytvořili světový rekord. Třiadvacetiletý Eitrem se dostal jako první rychlobruslař v historii pod hranici šesti minut.

„Viděla jsem ho v Inzellu na testovacích závodech. Přátelé mi říkali, ať si dávám pozor, že jsou jeho časy úžasné. Byla v něm hned vidět vycházející hvězda. Už jako junior jezdil silné časy a letos to znovu potvrzoval,“ dodala Friesingerová-Postmaová k Čechovi.

Jílek podle rychlobruslařských expertů na pětikilometrové trati nepatří mezi největší aspiranty na ten nejcennější kov.

Já bych dal na vrchol seznamu Sandera Eitrema, ale stříbro a bronz jsou zcela otevřené,“ myslí si dvojnásobný olympijský vítěz ze Salt Lake City Nizozemec Jochem Uytdehaage.

Rychlobruslařský závod mužů na pět kilometrů je na programu od nedělních 16 hodin.

