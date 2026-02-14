Přeskočit na obsah
14. 2. Valentýn
Sport

"Porazil mě nevěrník, v neděli mu natrhnu zadek." Biatlonový program ovládly provokace

Miroslav Harnoch
Ta rivalita snad ani nemůže být hmatatelnější. Biatlonové závody pod pěti kruhy, to je především přetahovaná mezi dvěma týmy - francouzským a norským. Obzvlášť mezi muži olympijská pódia v Anterselvě obsazují výhradně reprezentanti těchto zemí. A po pátečním sprintu už mezi nimi dochází i na ostrá slova.

Émilien Jacquelin
Émilien JacquelinFoto: CTK
Hlavním hrdinou pátečního sprintu biatlonistů se stal Francouz Quentin Fillon Maillet, který hlavně díky fenomenálnímu běhu zapsal už čtvrté olympijské zlato kariéry a sedmý cenný kov celkově.

Až za ním i přes všechny sestřelené terče skončili Norové Vetle Sjåstad Christiansen a Sturla Holm Laegreid.

Jen o dvě desetiny sekundy pod pódiem pak skončil další Francouz Émilien Jacquelin, přestože na stojce i ležce předvedl čistou rychlopalbu, na trati mu to na medaili nestačilo.

A právě nad tím se v rozhovoru pro norskou televizi NRK pozastavil třetí Laegreid. Měl totiž odpovědět na otázku, jestli čekal, že mu jeho výkon bude nakonec stačit na bronz.

„Přiznám se, že vůbec nechápu, co se s Jacquelinem stalo, to se zastavil, aby se pozdravil s fanoušky u tratě, nebo co?“ zavtipkoval v cíli.

Třicetiletý Francouz si ale podobné průpovídky nenechal líbit a i on v rozhovoru před kamerami reagoval.

„Hm, porazil mě nevěrník. Co že to říkal? Hm, nevadí, v neděli mu natrhnu pr**l,“ utrousil vulgaritu v angličtině Jacquelin a slíbil tak Norovi na dálku odvetu.

Zároveň tím narážel na olympijský příběh osmadvacetiletého Laegreida, který se po zisku olympijského bronzu z vytrvalostního závodu přiznal v přímém přenosu k nevěře.

Později se za to omluvil, protože na sebe prý strhl přílišnou pozornost a odvedl ji od výkonu norského šampiona Johana-Olava Botna.

Biatlonová stíhačka mužů pod pěti kruhy je na programu v neděli od 11:15.

