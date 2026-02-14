"Porazil mě nevěrník, v neděli mu natrhnu zadek." Biatlonový program ovládly provokace

Ta rivalita snad ani nemůže být hmatatelnější. Biatlonové závody pod pěti kruhy, to je především přetahovaná mezi dvěma týmy - francouzským a norským. Obzvlášť mezi muži olympijská pódia v Anterselvě obsazují výhradně reprezentanti těchto zemí. A po pátečním sprintu už mezi nimi dochází i na ostrá slova.
Hlavním hrdinou pátečního sprintu biatlonistů se stal Francouz Quentin Fillon Maillet, který hlavně díky fenomenálnímu běhu zapsal už čtvrté olympijské zlato kariéry a sedmý cenný kov celkově.
Až za ním i přes všechny sestřelené terče skončili Norové Vetle Sjåstad Christiansen a Sturla Holm Laegreid.
Jen o dvě desetiny sekundy pod pódiem pak skončil další Francouz Émilien Jacquelin, přestože na stojce i ležce předvedl čistou rychlopalbu, na trati mu to na medaili nestačilo.
A právě nad tím se v rozhovoru pro norskou televizi NRK pozastavil třetí Laegreid. Měl totiž odpovědět na otázku, jestli čekal, že mu jeho výkon bude nakonec stačit na bronz.
„Přiznám se, že vůbec nechápu, co se s Jacquelinem stalo, to se zastavil, aby se pozdravil s fanoušky u tratě, nebo co?“ zavtipkoval v cíli.
Třicetiletý Francouz si ale podobné průpovídky nenechal líbit a i on v rozhovoru před kamerami reagoval.
„Hm, porazil mě nevěrník. Co že to říkal? Hm, nevadí, v neděli mu natrhnu pr**l,“ utrousil vulgaritu v angličtině Jacquelin a slíbil tak Norovi na dálku odvetu.
Zároveň tím narážel na olympijský příběh osmadvacetiletého Laegreida, který se po zisku olympijského bronzu z vytrvalostního závodu přiznal v přímém přenosu k nevěře.
Později se za to omluvil, protože na sebe prý strhl přílišnou pozornost a odvedl ji od výkonu norského šampiona Johana-Olava Botna.
Biatlonová stíhačka mužů pod pěti kruhy je na programu v neděli od 11:15.
Co Češi potřebují: Večerní zápas jim může dát naději na přímý postup. Nebo ji zazdít
Čeští hokejisté mají po dvou zápasech na olympijském turnaji v Miláně tři body a záporné skóre 6:8. Na první místo ve skupině už se nedostanou, ale stále mohou uhrát přímý postup do čtvrtfinále ze druhé příčky. Večerní zápas Finska a Itálie odhalí, jak reálné to je.
Američané při únosu Madura použili nástroj AI Claude. Viní je z porušení pravidel
Pentagon při lednovém útoku na Venezuelu a únosu jejího prezidenta Nicoláse Madura použil nástroj umělé inteligence (AI) Claude společnosti Anthropic. Spojené státy při vojenském zásahu bombardovaly několik míst ve Venezuele a podle Caracasu zabily na 100 lidí.
Slováci slaví porážku. Gólem v závěru po švédském blikanci mají nakročeno do čtvrtfinále
Hokejisté Slovenska senzačně vyhrají skupinu B na olympijském turnaji a budou hrát rovnou čtvrtfinále, pokud Itálie podle předpokladů neuhraje ani bod s Finskem. Stačila jim k tomu prohra 3:5 se Švédskem, klíčový gól dali 39 vteřin před koncem, když využili přesilovku po nesmyslném oplácení Lucase Raymonda.
ŽIVĚ8. den ZOH: Adamczyková pojede týmový závod s Chourou. Češi nasadí dva páry
Sledujte události a zajímavosti z osmého dne olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
USA musejí zvýšit tlak na Rusko. Jinak mír na Ukrajině nebude, řekl Pavel
Spojené státy musejí zvýšit politický tlak na Rusko a donutit ho usednout k jednacímu stolu, jinak nebude možné míru na Ukrajině dosáhnout. Na takzvaném ukrajinském obědě, který na okraj Mnichovské bezpečnostní konference uspořádala Nadace Viktora Pinčuka to dnes řekl český prezident Petr Pavel.