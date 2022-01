Pořadatelé olympiády se smilovali a zmírnili soupeřce Ledecké dlouhou karanténu

Ředitelství silnic a dálnic začne v pátek 4. února stavět část dálnice D3 Třebonín - Kaplice za 1,87 miliardy korun. První práce, které zahrnují skrývku ornice, potrvají do konce března. V pondělí to řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Úsek Třebonín-Kaplice dlouhý 8,5 kilometru by se měl stavět tři roky. Postaví ho firma Metrostav Infrastructure.

"Smlouva je podepsaná, platná, od pátku se stavba rozjíždí. Zahajujeme stavbu úseku navazujícího na ty dva, které jsou na obchvatu Českých Budějovic. To znamená, že od pátku odpoledne budeme souvisle stavět více než 29 kilometrů dálnice D3," řekl mluvčí.

Stavba má pravomocné stavební povolení. Firma Metrostav Infrastructure v tendru nabídla nejvýhodnější cenu 1,87 miliardy korun. Stavba zahrne deset mostů a jednu mimoúrovňovou křižovatku. Úsek chce stát zprovoznit koncem roku 2024.

Původně chtěl stát začít stavět v druhém pololetí loňského roku. Firma Metrostav Infrastructure vyhrála tendr, v němž ŘSD dostalo pět nabídek. Rozhodnutí o vítězi soutěže ztížil fakt, že jiné firmy zpochybnily reference společnosti Metrostav Infrastructure. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ale v jiném sporném tendru rozhodl, že je třeba reference uznat. Jan Rýdl již loni v říjnu řekl, že Ředitelství silnic a dálnic použije toto rozhodnutí jako platný judikát pro ostatní tendry s Metrostavem.