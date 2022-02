Polku pustili z izolace, vzápětí byla pozitivní. Je to olympijský chaos, naříká Nor

Sotva zahořel olympijský oheň a první sportovci si pověsili na krk medaile, už na hlavy pořadatelů prší stížnosti. Polská rychlobruslařka Natalia Maliszewská přišla o kvalifikaci do závodu kvůli pozitivnímu testu, přestože ji den předtím pustili z izolace. Norský alpský lyžař Kjetil Jansrud si zase rýpl do předčasně ukončeného tréninku sjezdu.

Polská rychlobruslařka Natalia Maliszewská měla 30. ledna po příjezdu do dějiště olympijských her pozitivní test na koronavirus. Putovala do hotelové izolace a smiřovala se s tím, že o shorttrackový závod na 500 metrů přijde.

Jenže přišel zvrat. V pátek měla negativní test, a tak ji pořadatelé propustili, aby mohla startovat. "Díky skvělé organizaci ze strany vedení polské výpravy a Polského olympijského výboru se povedlo Natalii rychle přesunout do olympijské vesnice," stálo v oficiálním vyjádření polské výpravy.

Pak přišel další obrat v případu a Maliszewská se na startu sobotní kvalifikace neobjevila.

"Její propuštění nebylo zárukou. Každý musí být před vstupem do haly ještě testován, podle mých informací byla znovu pozitivní," uvedl redaktor TVP sport Aleksander Dzięciołowski.

Podle něj to s psychikou známé polské rychlobruslařky může otřást. "Dost se o ni bojím, nejdřív se dozvěděla špatnou zprávu, pak jí dali zelenou, a teď na cílové rovince zase konec nadějí. Je to idiotská situace, byla v životní formě," dodal.

Zmatek kolem covidových opatření v Pekingu panoval už před pátečním zahájením her. Plačtivé video z izolace od belgické skeletonistky Kim Meylemansové obletělo internet.

Kvůli pozitivnímu testu na covid-19 po příletu na olympiádu do Pekingu musela do karanténního hotelu, poté měla několik negativních testů a myslela si, že se bude moci vrátit do olympijské vesnice. Jenže sanitka ji odvezla jinam. Po mediální smršti jí pořadatelé povolili přesun do olympijské vesnice.

Na zvláštní jednání si na začátku olympijského kolotoče stěžoval i norský lyžař Kjetil Jansrud. Závěrečný trénink na nedělní olympijský závod ve sjezdu mužů totiž znemožnil silný vítr.

To by ještě nebylo nic tak kontroverzního, kdyby Mezinárodní lyžařská federace FIS trénink normálně neodstartovala a nepustila ze svahu celkem tři lyžaře. Trénink absolvovali Rakušan Matthias Mayer, Nor Aleksander Aamodt Kilde a Ital Christof Innerhofer.

"Je to kompletně olympijský chaos, tohle se nedělá. Všichni víme, že každá tréninková jízda je znát a na konečný výsledek má vliv," citoval Eurosport rozčíleného lyžaře Nora Kjetila Jansruda.

Podle něj měl ředitel závodu Markus Waldner pustit buď všechny, nebo nikoho ze závodníků, a označil ho za "diktátora".

"Myslím, že budu mluvit za všechny, co jsme zůstali nahoře, že se cítíme okradeni o možnost trénovat a připravit se na závod. Lyžování je venkovní sport, který mohou ovlivnit povětrnostní podmínky, ale musí se s námi lépe komunikovat," stěžuje si Jansrud.

Organizátory her trápí povětrnostní podmínky už od začátku týdne, kdy byl především v horách vedle větru i velký mráz. Kvůli větru byl nakonec odložen i samotný sjezd, který se původně měl konat v neděli ráno.

Po víkendu by se ale mělo počasí začít umoudřovat.