Polák Stoch obhájil zlato na velkém můstku, Koudelka skončil pětadvacátý

před 3 hodinami

Olympijské stříbro z velkého můstku bere Němec Andreas Wellinger, bronz pak Nor Robert Johansson.

Pchjongčchang - Polák Kamil Stoch obhájil v Pchjongčchangu zlatou olympijskou medaili ve skoku na lyžích na velkém můstku. Druhý skončil vítěz ze středního můstku Andreas Wellinger z Německa a bronz z minulého víkendu si zopakoval Nor Robert Johansson.

Nejlepší z Čechů Roman Koudelka obsadil 25. místo, Čestmír Kožíšek byl čtyři příčky za ním, Viktor Polášek do druhého kola nepostoupil a obsadil 44. místo.

Nejdelší skok v úvodním kole předvedl Rakušan Michael Hayböck, který jako jediný dolétl na hranici 140 metrů. Stoch zůstal 4,5 metru za ním, ale měl vyšší bodové hodnocení. Třicetiletý Polák, který v Soči vyhrál oba závody a v této sezoně triumfoval v pěti z posledních devíti klání Světového poháru, sahal po medaili v Pchjongčchangu i na středním můstku. Po prvním kole byl druhý, ale nakonec čtvrtý.

Tentokrát už chybu nezopakoval, přestože Wellinger útočil a předvedl nejdelší skok dne 142 metrů. Stoch odpověděl skokem dlouhým 136,5 metru, což stačilo na udržení vedoucí pozice. Obhájit zlato dokázal před ním jen legendární Fin Matti Nykänen v osmdesátých letech. Po double v Soči získal Stoch třetí olympijské zlato, z mistrovství světa má přitom jen jednu medaili - zlato z Val di Fiemme v roce 2013.

Jeho největší soupeř ve Světovém poháru Němec Richard Freitag hned první kolo pokazil a skončil až devátý. Po prvním kole na tom byl ještě hůř další z favoritů Nor Daniel Andre Tande. Ve druhém kole skočil 138,5 metru, což by po Wellingerovi druhý nejdelší skok, ale celkově to stačilo jen na čtvrté místo. Rakušan Hayböck tlak nevydržel a klesl až na šesté místo.

Koudelka byl už po prvním kole pětadvacátý za 125,5 metrů a druhá část závodu, v níž skočil 122 metrů, na tom nic nezměnila. Kožíšek těsně pronikl do finálové třicítky, Polášek si zapsal jen 116,5 metrů, a to na postup nestačilo.

XXIII. zimní olympijské hry v Pchjongčchangu:

Skoky na lyžích:

Muži - velký můstek:

1. Stoch (Pol.) 285,7 b. (135 a 136,5 m), 2. Wellinger (Něm.) 282,3 (135,5+142), 3. Johansson 275,3 (137,5+134,5), 4. Tande 273,1 (131+138,5), 5. Forfang (všichni Nor.) 271,6 (133+134,5), 6. Hayböck (Rak.) 267,7 (140+131), 7. Geiger (Něm.) 267,6 (132+137,5), 8. Stjernen (Nor.) 267,3 (134,5+131,5), 9. Freitag (Něm.) 260,0 (130+127,5), 10. Kubacki (Pol.) 258,0 (134,5+126), P. Prevc (Slovin.) 258,0 (134+127,5) a R. Kobajaši (Jap.) 258,0 (135,5+128), …25. Koudelka 223,0 (125,5+122), 29. Kožíšek 205,1 (124,5+113), 44. Polášek (všichni ČR) 94,4 (116,5).