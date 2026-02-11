Podvedená láska norského medailisty promluvila. Reagovala na přiznání před světem

To přiznání obletělo celý sportovní svět. Norský biatlonista Sturla Holm Laegreid místo oslav bronzové medaile po vytrvalostním závodu do televizních kamer uvedl, že podvedl svou lásku. Ta teď poprvé na jeho zpověď zareagovala.
"Existuje někdo, s kým bych se chtěl o radost podělit, ale nejspíš se dnes ani nedívala," řekl Laegreid v rozhovoru pro norskou televizi NRK.
"Před půlrokem jsem potkal lásku mého života - nejkrásnější a nejlaskavější osobu na světě. Před třemi měsíci jsem ale udělal největší chybu v životě a podvedl jsem ji," přidal osmadvacetiletý Nor.
"Před týdnem jsem se přiznal a byl to nejhorší týden v životě. Byla pro mě jako zlatá medaile," řekl Laegreid s tím, že netuší, jestli mu veřejné přiznání pomůže získat přítelkyni, kterou nejmenoval, zpět.
I po doznání to bude mít zjevně těžké podle vyjádření ženy, která napsala norskému deníku VG, ale přála si zůstat v anonymitě.
„Je těžké odpustit. I po takovém vyznání lásky před celým světem,“ sdělila Laegreidova milá listu.
„Nechtěla jsem se ocitnout v takové situaci a je to pro mě těžké. Byli jsme spolu v kontaktu a on ví, jak se cítím,“ pokračovala.
Bývalá Laegreidova přítelkyně také poděkovala rodině a přátelům za podporu. „A také všem ostatním, kteří na mě mysleli a soucítili se mnou, aniž by mě znali,“ doplnila.
Laegreid také čelil po vyznání kritice za to, že jeho emotivní výlev zastínil vítězství krajana Johana-Olava Botna.
„Upřímně se omlouvám, že jsem tuto osobní záležitost zveřejnil v den, který je pro norský biatlon tak šťastný. Nejsem úplně ve své kůži a nemyslí mi to jasně,“ kál se vzápětí Laegreid.
„Omlouvám se Johanovi-Olavovi, který si po zisku zlaté medaile zasloužil všechnu pozornost. A omlouvám se také své bývalé přítelkyni, která se proti své vůli ocitla v centru mediálního zájmu. Doufám, že je v pořádku,“ připojil bronzový medailista a dodal, že už se k záležitosti nebude vyjadřovat a soustředí se jen na olympiádu.
