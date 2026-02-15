Podivný konec medailové naděje. Adamczyková si nechtěla stěžovat, Francouzka se jí omluvila

Český snowboarding mohl v Livignu útočit na další medailový zisk, tým ve složení Kryštof Choura - Eva Adamczyková ale po zvláštním závěru vypadl ve čtvrtfinále. Trojnásobná olympijská medailistka si po kontaktu s francouzskou soupeřkou ale nechtěla stěžovat.
Od našeho zpravodaje v Itálii - Český pár to měl v prosluněném Livignu výborně rozjeté. Kryštof Choura, který čtvrtfinálové klání za Česko zahajoval, totiž předvedl vynikající výkon.
Pětadvacetiletý borec dojel druhý o jedenáct setin za Francouzem Aidanem Cholletem a Itala Lorenza Sommarivu nechal o téměř osm deset za sebou. Adamczyková tedy měla na startu k dispozici výhodnou pozici, kterou zpočátku také dokázala držet.
V závěru se stříbrná z individuálního závodu dokonce dostala do vedení, z něhož najížděla na cílový skok. Jenže ten přinesl málo vídané drama.
Díky vyšší rychlosti šla bleskově do čela Italka Michela Moioliová a mezi Adamczykovou a Francouzkou Julií Nirani-Pereiraovou došlo ke kontaktu, který Češku na zlomek sekundy rozhodil.
V posledních metrech pak francouzská závodnice Adamczykovou díky předkopnutí prkna předstihla, což prokázal až fotofiniš po dlouhých minutách zkoumání.
„Byla jsem si jistá hned, že to nevyjde,“ smála se v cíli dvaatřicetiletá rodačka z Vrchlabí. „Člověk to cítí. Do cíle jsem si přivezla méně rychlosti a dobře jsem nepředkopla. Já to moc neumím, ještě jsem si přitom zlomila obě nohy, takže jsem na to taková opatrná,“ přiznala.
V cíli nejprve rozhazovala rukama a kontakt reklamovala, oficiální stížnost ale nakonec nepodala. A rozhodčí už se k situaci nijak nevrátili.
„Měli jsme tam trochu kontakt. Ale nevím. Já jsem nechtěla zvedat ruku, ona se mi dole omluvila,“ popsala situaci Adamczyková.
„Nemyslím si, že by to bylo úplně na diskvalifikaci. Možná to bylo na hraně. My se v pravidlech moc nevyznáme, oni to hodnotí dost podle situace. Jsme z toho občas zmatení, někdy ta rozhodnutí nechápeme,“ dodala.
Soupeřka se jí prý sice dotkla, ale nijak nepřekřížila cestu. „Nevybočila jsem kvůli ní, takže z tohoto pohledu to asi bylo pravidlově čisté,“ uvedla.
„Ano, je to spekulativní,“ souhlasil Choura. „Bylo by to zřejmě na delší rozhodování. Náš sport prostě trochu kontaktní je, když jezdíme ve čtyřech lidech v 80 kilometrech za hodinu. Stát se může hodně věcí. Je to na rozhodčích, jak to vidí,“ prohlásil.
„Vůbec mě nenapadlo protestovat, ale ono už je to stejně tak, že to rozhodčí řeší sami od sebe. Nemusíte podávat protest,“ dovysvětlila ještě Adamczyková.
Českou hvězdu mrzelo, že nenavázala na výborný výkon kolegy.
„Kryštof si dal krásnou jízdu a já to úplně nepodpořila. Ale moc nevím, co jsem tam mohla udělat líp. Možná jsem před cílem mohla jet někam do strany, aby se za mě nemohly tak zavěsit. Ale nezvládla jsem nad tím takhle kalkulovat,“ řekla.
„Měla jsem pocit, že mi to v letu úplně zastavilo, tak možná přišel nějaký poryv. Dnes dost foukalo. Bylo to kousek, je mi to líto, že jsem to týmu takhle pokazila,“ uzavřela česká medailová hrdinka.
