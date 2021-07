Plážoví volejbalisté Perušič se Schweinerem končí na olympiádě už ve skupině

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem prohráli na olympijských hrách s ruskými mistry světa Olegem Stojanovským a Vjačeslavem Krasilnikovem po setech 21:19, 13:21, 8:15 a v Tokiu vypadli ve skupině.

Ondřej Perušič na OH 2020 | Foto: Reuters

Ke čtvrtému místu je při rovnosti bodů s mexickým párem José Rubio, Josué Gaxiola odsoudila i přes výhru ve vzájemném duelu bilance míčů, kterou měli horší kvůli kontumaci prvního utkání. Do toho nemohli nastoupit vinou Perušičova pozitivního testu na koronavirus a jeho následné desetidenní izolace.

Po nečekané výhře Mexičanů nad dosud stoprocentními Lotyši Martinsem Plavinšem a Edgarsem Točsem potřebovali Češi k postupu zvítězit a začali nadějně. Vyrovnaný první set ukončil sedmý zkažený servis turnajových dvojek z Ruska. Do druhé sady vstoupili lépe Rusové, kteří se dostali až do čtyřbodového náskoku. Vítězové březnového turnaje Světového okruhu v Dauhá stáhli na 10:11, ale závěr patřil jednoznačně Krasilnikovovi se Stojanovským.

Úřadující světoví šampioni měli jasně navrch i v tie-breaku, v němž se několika skvělými zákroky v poli blýskl Krasilnikov. Naopak Perušič, na kterého směřovala většina ruských servisů, se v útoku trápil a nezvykle často kazil.

Perušič vzal porážku na sebe kvůli svému výkonu od poloviny druhého setu. "Tam jsem udělal několik chyb, Rusové mě několikrát ubránili a potom už měli tak velký náskok, že jsme si řekli konec setu, pošetříme síly, nemáme jich zase tolik na rozdávání a začneme pořádně tie-break. V tie-breaku jsme ale pořádně nezačali, jak každý viděl. Rusové předvedli několik dobrých zákroků v obraně a na síti, dostali mě do velkých problémů a já jsem se s tím nebyl schopný popasovat," litoval.

Odmítl to svádět na následky koronaviru nebo tréninkového výpadku. "Byť je lákavá představa hodit to na fyzičku, tak o tom to moc nebylo," poznamenal.

Schweiner se ho zastal. "Jsme tam dva, a když to jednomu nejde, tak by se měl mít možnost opřít o toho druhého a já jsem mu dneska bohužel nedokázal pomoct. Z toho bohužel pramenila prohra, protože Rusové předvedli dobrý výkon," poznamenal.

Rusové české dvojici oplatili semifinálovou porážku z červnového čtyřhvězdičkového turnaje v Ostravě. "Bohužel se nám nepodařilo úplně navázat, dodržet některé taktické pokyny, ale Rusové dneska hráli líp," doplnil Schweiner.

Perušič se Schweinerem obsadili při své premiéře pod pěti kruhy v konečném pořadí dělené 19. místo stejně jako jediný český ženský pár Barbora Hermannová, Markéta Nausch Sluková. Ten do turnaje kvůli pozitivnímu testu Nausch Slukové vůbec nezasáhl.

XXXII. letní olympijské hry v Tokiu:

Plážový volejbal:

Muži:

Skupina B:

Krasilnikov, Stojanovskij (2-Rus.) - Perušič, Schweiner (11-ČR) 2:1 (-19, 13, 8), Gaxiola, Rubio (23-Mex.) - Plavinš, Točs (14-Lot.) 2:0 (18, 16),

Konečná tabulka: