Kubová chtěla končit, Seemanová studovat v zámoří. Odložení her jim mění plány

Odložení olympijských her v Tokiu na rok 2021 výrazně narušilo plány elitních českých plavkyň. Znakařka Simona Kubová zvažovala konec kariéry, kraulařka Barbora Seemanová chtěla po olympiádě začít studovat na americké univerzitě v Louisville. Obě teď řeší, jak s novou situací naloží.

Osmadvacetiletá Kubová svou plaveckou budoucnost viděla k OH v Tokiu, případně ještě k letošním zimním závodům. Při lednovém vyhlášení ankety Plavec roku se nechala slyšet, že další plány nemá. Po přesunu OH bude muset uvažovat znovu. "Zásadně mi to mění plány. Musím si vše důkladně promyslet a pak se rozhodnout, co dál," uvedla v tiskové zprávě.

Ze zdravotního hlediska ale považuje odložení OH za správné. "Svět se potřebuje dát zdravotně i celkově dohromady. Letošní olympiáda by asi byla spíše hektická a nebyl by to ten svátek sportu, jaký by měl být," řekla plavkyně, která startovala na OH v Londýně a Riu de Janeiro. "Olympiáda pro mě hodně znamená. Na první olympijské hry budu navždycky vzpomínat a zúčastnit se tří olympiád her je úžasné," dodala Kubová.

Devatenáctiletá Seemanová plánovala Tokio jako vyvrcholení čtyřletého cyklu. Po loňské maturitě si dala roční studijní volno a na podzim měla začít studovat a trénovat v zámoří. "Mně osobně to dost zkomplikovalo život, který jsem měla naplánovaný, a celkově moji kariéru. Je to veliká čára přes rozpočet," posteskla si v nahrávce pro média.

Definitivní rozhodnutí o osudu olympiády je čerstvé, takže Seemanová zatím neví, jak s ním naloží. "Nechávám si všechno projít hlavou a uvidí se, jak to bude. Jestli do Ameriky odcestuju, nebo až po olympiádě 2021. Je to všechno ve hvězdách," doplnila kraulařka, která jako šestnáctiletá debutovala na OH 2016 v Riu de Janeiro.

Dokud MOV a pořadatelé trvali na konání olympijských her v řádném termínu, dávala jejich konání padesátiprocentní šanci. Po prohlášeních Kanaďanů a Australanů o případném bojkotu her v letošním roce ale neviděla jinou možnost. "Bylo mi to z 99 procent jasné. Jelikož je jasné, že olympiáda bez tak početných národů být nemůže," uznala.

Uvědomuje si navíc, že letos by olympiáda nebyla z několik důvodů fér. Plavci v řadě zemí včetně Česka se nemohou kvůli zavřeným bazénům adekvátně připravovat. Navíc se nyní nedělají dopingové kontroly. "Toho by mohlo hodně sportovců zneužít a podvádět," řekla Seemanová.

Olympijský limit měl v individuálních závodech splněný ještě vytrvalec Jan Micka. Odklad olympijských her podporuje kvůli zdraví i komplikacím v přípravě. "Tohle rozhodnutí mi pomohlo především ohledně toho, že teď můžu být v klidu a nemusím se stresovat tím, kde budu do olympiády trénovat a závodit. Na druhou stranu mi to ale zkomplikovalo určité věci, takže se nedá říct, že se mi ulevilo. Uvidíme, jak to dopadne," doplnil závodník, který se kvalifikoval na 800 a 1500 metrů volný způsob. Olympijský start měla zajištěný ještě štafeta kraulařek na 4×100 metrů.

Vrcholem letní plavecké sezony by mohlo být mistrovství Evropy v Budapešti, které bylo z původního květnového termínu předběžně přeloženo na druhou polovinu srpna. V prosinci by se mělo uskutečnit MS v krátkém bazénu v Abú Zabí.