Kdo je Sportovcem roku? Zahrajte si s desítkou nejlepších pexeso

Německá automobilka Volkswagen dostala v Austrálii rekordní pokutu. Za skandál kolem falšování emisí zaplatí 125 milionů australských dolarů (téměř dvě miliardy Kč). O rozhodnutí soudu informoval australský úřad pro hospodářskou soutěž. Podle agentury Reuters je to největší pokuta, která kdy byla za porušení australského zákona na ochranu spotřebitelů udělena. Volkswagen v roce 2015 připustil, že nelegálně používal software, který zlepšoval výsledky emisních testů dieselových motorů. Firma přiznala, že byl nainstalován i do 57 000 vozů, které byly v letech 2011 až 2015 dovezeny do Austrálie. Náklady na pokuty, svolávací akce a na vyrovnání v civilních sporech po celém světě už automobilku stály více než 33 miliard dolarů (756 miliard Kč).