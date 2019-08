Pětibojař Vlach slaví bronz na mistrovství Evropy i účast na olympiádě

před 1 hodinou

Martin Vlach na ME v Bathu | Foto: Facebook Českého svazu moderního pětiboje

Moderní pětibojař Martin Vlach vybojoval bronzovou medaili na mistrovství Evropy a zároveň si zajistil start na olympijských hrách v Tokiu. Dvaadvacetiletý český závodník získal na šampionátu v britském Bathu 1460 bodů a za domácím vítězem Jamesem Cookem zaostal o 17 bodů. Od stříbra ho dělily čtyři body.

Vlach získal mezi dospělými druhou medaili na velké akci - na loňském mistrovství světa spolu s Janem Kufem obsadili druhé místo ve štafetě. Kuf byl dnes s výkonem 1449 bodů pátý, zbývající český finalista Ondřej Polívka obsadil se ziskem 1369 bodů 24. místo a česká trojice získala bronz v soutěži družstev.

"Možná tak nepůsobím, nejsem moc emotivní člověk, ale radost mám samozřejmě obrovskou. Konečně jsem poprvé v životě v seniorech líp zašermoval. Většinou končím s pasivní bilancí, ale dneska to klaplo na 19 vítězství a 16 proher," řekl Vlach v tiskové zprávě.

"Pak už jsem se jen snažil pohlídat si, abych neudělal nějakou obrovskou chybu, která by mě stála lepší umístění, což se naštěstí povedlo. Byl to super den. Kdyby takovéhle závody byly vždycky, tak by ten pětiboj byl hned ještě krásnější sport," dodal se smíchem.

Bronzový medailista z předloňského mistrovství světa juniorů v závěrečné kombinaci běhu se střelbou zaznamenal nejlepší čas a zajistil si bronz, přestože v jednu chvíli byl až jedenáctý. "Dělal jsem, co jsem mohl a čekal jsem, že bych se mohl posunout. Nevěřil jsem si rozhodně na medaili, věřil jsem třeba v první šestku. Nakonec ostatní chybovali, dost tu foukal vítr. A já se posunul," přidal.

V neděli je v Bathu na programu finále žen, které však bude bez české účasti. Eliška Přibylová kvůli nemoci do kvalifikace nenastoupila a Karolína Křenková s Barborou Ciprovou nepostoupily.