Patnáctiletá vítězka. Krasobruslařkám vládla v Pchjongčchangu mladičká Ruska Zagitovová

Rekord Tary Lipinské zůstal nepřekonán, Američanka byla při triumfu v Naganu o 26 dní mladší.

Kangnung - Olympijskou vítězkou v krasobruslení je patnáctiletá Ruska Alina Zagitovová. Za volnou jízdu dostala navlas stejnou známku jako dvojnásobná mistryně světa Jevgenija Medveděvová, kterou díky náskoku z krátkého programu porazila o 1,31 bodu. Bronz získala Kanaďanka Kaetlyn Osmondová.

Zagitovová po triumfu na evropském šampionátu získala v první seniorské sezoně další zlato a stala se druhou nejmladší olympijskou vítězkou v krasobruslení. Američanka Tara Lipinská byla v roce 1998 v Naganu ještě o 26 dní mladší.

Úřadující juniorská mistryně světa také získala pro tým nezávislých sportovců z Ruska první zlatou medaili na hrách v Pchjongčchangu. Společně s Medveděvovou se pak postaraly o jediné individuální krasobruslařské medaile ruských závodníků.

Zagitovová jela jako první z favoritek na zlato. Ve volné jízdě tentokrát měla jedno zaváhání, když její výjezd z úvodního trojitého lutzu nebyl natolik dobrý, aby mohla zařadit trojitý rittberger v kombinaci. Zachovala však chladnou hlavu a obtížnou kombinaci zařadila za druhý lutz.

"Probíraly jsme to s trenérkou, že pokud by první kombinace neklapla, tak skočím druhý lutz s rittbergerem. Upřímně jsem ale byla v šoku, protože jsem byla připravená udělat všechno na první pokus. Ale tohle se může stát a každý sportovec se s tím musí vyrovnat. Je to další zkušenost, kterou jsem prošla," řekla Zagitovová. O něco málo zaostala za svou známkou z volné jízdy v soutěži družstev, ale bezpečně se usadila v čele.

Medveděvová, která musela kvůli zlomené zánártní kůstce vynechat prosincové finále GP i národní šampionát, potřebovala předvést nejlepší výkon sezony, aby měla šanci na zlato. To se jí povedlo, všechno odskákala a stejně jako Zagitovová dostala za provedení všech 12 prvků kladné známky od rozhodčích.

Na rozdíl od mladší kolegyně ze stáje trenérky Eteri Tutberidzeové ale nezvolila obtížnou strategii zařazení všech skoků do druhé poloviny programu, kde je za ně desetiprocentní bonifikace.

Medveděvová skočila kombinaci flipu s toeloopem a lutz v první části volné jízdy a také kvůli tomu za Zagitovovou ve známce za techniku zaostala o 2,44 bodu. Ve volné jízdě to dohnala programovými komponenty, ale ze ztráty po krátkém programu neumazala ani setinu a zůstala v slzách druhá.

Bezprostředně po závodě mluvila hlavně o svých pocitech z volné jízdy na motivy tragického příběhu Anny Kareninové. "Dnes jsem se v programu cítila opravdu jako Anna Kareninová ve filmu. Dala jsem do toho všechno, co ve mně bylo, nechala jsem na ledě vše. Ničeho nelituju. Tohle zůstane navždy v mých vzpomínkách," svěřila se Medveděvová.

Druhou medaili na těchto hrách získala dvaadvacetiletá Osmondová. Ve volné jízdě si vylepšila osobní rekord téměř o deset bodů a bezpečně uhájila třetí příčku po krátkém programu před útočící Japonkou Satoko Mijaharaovou.

Úřadující vicemistryně světa Osmondová bronzem navázala na zlato ze soutěže družstev. Před čtyřmi lety v Soči byla sice členkou stříbrného kanadského týmu, ale v individuální soutěži skončila třináctá. Následující sezonu musela vynechat kvůli zlomenému kotníku a na MS se vrátila až loni.

"Dlouho po minulé olympiádě jsem ani nevěděla, jestli na téhle budu závodit. Strašně moc to pro mě znamená, když vím, jak tvrdě jsem poslední čtyři roky bojovala. Můj hlavní cíl bylo skončit lépe než třináctá, což se mi povedlo. Zlepšila jsem se o deset míst, jsem nadšená," řekla.

Krasobruslení:

Ženy - konečné pořadí:

1. Zagitovová 239,57, 2. Medveděvová (obě OSR) 238,26, 3. Osmondová (Kan.) 231,02, 4. Mijaharaová (Jap.) 222,38, 5. Kostnerová (It.) 212,44, 6. Sakamotová (Jap.) 209,71, 7. Čche Ta-pin (Korea) 199,26, 8. Sotskovová (OSR) 198,10, 9. Tennellová 192,35, 10. Nagasuová (obě USA) 186,54.