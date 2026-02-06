Pastrňáka pobavila přezdívka. Bylo mi ctí, prohlásil hvězdný útočník

Hvězdný hokejový útočník David Pastrňák byl nadšený, že mohl na slavnostním zahájení olympijských her v Miláně nést českou vlajku.
"Samozřejmě, že to bylo to nádherné. Bylo mi velkou ctí nést vlajku za celou zem a hlavně za všechny sportovce. Doufejme, že nám to přinese štěstí," přál si Pastrňák.
Do Milána přiletěl dnes i proto, aby se osobně zúčastnil slavnostního zahájení.
"Moc jsem si to užil a pohled, jak jsme vcházeli do vyprodaného a zaplněného San Sira, nikdy nezapomenu," svěřil se útočník Bostonu.
Hokejisté, hokejistky, krasobruslaři nebo curleři v Miláně cestovali na ikonický fotbalový stadion autobusem a užili si tak i tradiční dopravní zácpu.
"Cesta byla dlouhá, ale měli jsme policejní doprovod, což nám trochu pomohlo. Je to nová zkušenost, ale určitě nelituju toho, že jsem na zahájení šel. Šel bych znovu. Všechno za ten moment, jak jdete se sportovci, stojí," vyznal se Pastrňák.
Při čekání, než vyšel se sportovci na plochu, si předloňský mistr světa, jenž by měl být v Miláně klíčovým hráčem týmu, stihl popovídat s krajany, ale i s Kanaďany.
Nejen jeho pobavilo, když jej slečna, která výpravu na plochu doprovázela s označením státu, oslovila přezdívkou Pasta.
"Všechny nás to rozesmálo. V Itálii jsme ještě takhle nazvaný nebyl. Se svoji přezdívkou se tady cítím jako doma," smál se devětadvacetiletý útočník.
Podobně si ceremoniál užila i biatlonistka Lucie Charvátová, která rekordní českou výpravu zastupovala coby vlajkonoška ve druhém hlavním dějišti Cortině d'Ampezzo.
Přenos skončilČeši s Pastrňákem v čele vyrobili hlavolam pro NY Times. Oheň už hoří, hry začaly
Sledovali jsme dnešní dění na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Sebevražedný atentát v mešitě v Islámábádu si vyžádal nejméně 31 obětí
Sebevražedný atentátník v pátek v šíitské mešitě Chadídža Al-Kubra v době páteční modlitby na okraji Islámábádu zabil nejméně 31 lidí a dalších 169 zranil, uvedly podle agentury AFP bezpečnostní zdroje. Místní zdroje médií předpokládají další nárůst počtu obětí, jelikož řada zraněných je v kritickém stavu.
Zemřela Jana Brejchová. „Česká Bardotka“ a královna z Noci na Karlštejně zářila i v zahraničí
Ve věku 86 let zemřela po dlouhé nemoci česká herečka Jana Brejchová. Informaci přinesl web iDnes.cz. Brejchová patřila k hvězdám i femme fatale českého filmu, před kamerou stanula už jako školačka a rychle se stala jednou z nejobsazovanějších hereček. Jen pár týdnů nazpět oslavila své 86. narozeniny.
Životní jízda pokračuje! Česká senzace je poprvé ve finále a zahraje si o trofej
Tenistka Sára Bejlek postoupila v Abú Zabí z kvalifikace až do svého prvního finále na okruhu WTA.
„Spojenci se nepoučují.“ Ostrá přestřelka mezi USA a Polskem má překvapivou příčinu
Snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa o získání Nobelovy ceny za mír rozpoutala další diplomatický spor. Nyní konkrétně mezi polským premiérem Donaldem Tuskem a americkým velvyslancem v Polsku Tomem Rosem. Polský zákonodárce totiž odmítl podpořit Trumpovu nominaci, což Washington označil za urážku. Varšava ale trvá na tom, že partnerství neznamená slepou poslušnost.