Sport

Paralympijská medailová žeň pokračuje. Bubeníčková má druhé stříbro

ČTK

Sedmnáctiletá Simona Bubeníčková získala na paralympijských hrách druhou stříbrnou medaili. V Teseru skončila zrakově postižená sportovkyně druhá v běhu na lyžích na 10 km klasickou technikou. Navázala na medaili stejné hodnoty z nedělního vytrvalostního závodu biatlonistek.

Simona Bubeníčková v doprovodu traséra Davida Šrůtka
Simona Bubeníčková v doprovodu traséra Davida ŠrůtkaFoto: REUTERS
Úřadující mistryně světa na klasické desítce s intervalovým startem dnes nestačila pouze na Rusku Anastasii Bagijanovou. Ta získala druhé zlato po triumfu v úterním sprintu.

V něm Bubeníčková při útoku na medaili vypadla po pádu v semifinále. Byla klasifikována pátá.

Česká výprava v Itálii má po šestnáctiletém medailovém půstu na zimních paralympiádách aktuálně na kontě tři stříbra. První cenný kov získala v sobotu v biatlonovém sprintu Carina Edlingerová.

Aktualizujeme…

