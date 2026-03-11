Paralympijská medailová žeň pokračuje. Bubeníčková má druhé stříbro

Sedmnáctiletá Simona Bubeníčková získala na paralympijských hrách druhou stříbrnou medaili. V Teseru skončila zrakově postižená sportovkyně druhá v běhu na lyžích na 10 km klasickou technikou. Navázala na medaili stejné hodnoty z nedělního vytrvalostního závodu biatlonistek.
Úřadující mistryně světa na klasické desítce s intervalovým startem dnes nestačila pouze na Rusku Anastasii Bagijanovou. Ta získala druhé zlato po triumfu v úterním sprintu.
V něm Bubeníčková při útoku na medaili vypadla po pádu v semifinále. Byla klasifikována pátá.
Česká výprava v Itálii má po šestnáctiletém medailovém půstu na zimních paralympiádách aktuálně na kontě tři stříbra. První cenný kov získala v sobotu v biatlonovém sprintu Carina Edlingerová.
Aktualizujeme…
ŽIVĚ Cena nafty v Česku během jednoho dne překročila hranici 40 Kč
Nafta v Česku zdražila za den o více než korunu na úterních 40,29 koruny za litr. Od začátku války na Blízkém východě 28. února dosud cena nafty stoupla o víc než sedm korun na litru. Cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 také roste, ale pomaleji než cena nafty. Benzin v Česku od zahájení bojů v průměru zdražil o 3,27 koruny na 36,38 koruny za litr.
ŽIVĚ Maďaři se vypravili do Kyjeva zkontrolovat poničenou Družbu
Maďarská delegace odcestovala do Kyjeva, aby projednala inspekci ropovodu Družba, uvedla agentura MTI. Ropovodem Družba neproudí ruská ropa na Slovensko a do Maďarska od 27. ledna, kdy ropovod podle Kyjeva poškodil ruský útok.
EU chystá klíčové peníze pro Ukrajinu i bez Orbána a Fica, píše Politico
Některé země Evropské unie chtějí i přes nesouhlas Maďarska a Slovenska dodržet závazek a poskytnout Ukrajině v příštích týdnech úvěr, který je zásadní pro provoz země bránící se pátým rokem ruské agresi. Napsal to ve středu bruselský web Politico s odvoláním na dva diplomatické zdroje. Nouzový plán podle nich spřádají zástupci pobaltských a severských členů evropského bloku.
Moravec se s ČT dohodl na konci smlouvy. Citlivý detail ale řeší s právníkem
V neděli se Václav Moravec rozloučil s diváky České televize a už o dva dny později přestal být zaměstnancem veřejnoprávní televize. Vyplývá to z vyjádření tiskového mluvčího ČT Michala Pleskota s tím, že nyní Moravcovi běží půlroční konkurenční doložka. Známý moderátor se z ní chce ale vyvázat.
Policie ve třech zemích podnikla razii proti krajně pravicovému nakladatelství
Policisté v Německu, Polsku a Španělsku podnikli ve středu razii proti krajně pravicovému nakladatelství Der Schelm (Šibal). S odvoláním na své zdroje o tom informovala německá veřejnoprávní stanice rbb.