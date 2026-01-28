Ovečkin sundal Jágra, Treťjak jásal. Přišla ostuda, po níž trenér čekal gilotinu

Vyhlížený turnaj hokejistů na olympiádě v Miláně začne přesně za dva týdny. A tak je tady další díl seriálu deníku Aktuálně.cz o předchozích kláních hvězd NHL pod pěti kruhy. Souboje ve Vancouveru před 16 lety byly speciální už proto, že se světová extratřída sjela do země, která je kolébkou hokeje.
Kanaďané se chtěli doma vrátit na olympijský trůn a potvrdit oblíbenou formulku svých fanoušků, že "hokej je hra Kanady“.
To Rusové byli povzbuzeni dvěma tituly mistrů světa v řadě a toužili poprvé od roku 1992, kdy hráli jako Společenství nezávislých států, konečně uspět i pod pěti kruhy. Alexandr Ovečkin a Jevgenij Malkin byli už zavedenými hvězdami NHL.
Obě mocnosti na sebe překvapivě narazily už ve čtvrtfinále, kam došly každá různou cestou.
Připomeňme, že ve Vancouveru měl premiéru turnajový systém, který na olympiádách u hokejistů platí dodnes. Přímo do čtvrtfinále postupují vítězové tří čtyřčlenných skupin a nejlepší tým z druhých míst. Zbylá osmička hraje osmifinále.
Rusové rozstříleli Lotyše, pak ale klopýtli na nájezdy se Slováky a na závěr skupiny potřebovali k přímému postupu porazit za tři body Čechy.
Zápas proti odvěkému rivalovi sborné vycházel a klíčový moment přišel zkraje třetí třetiny. Ovečkin ve středním pásmu tvrdým hitem sestřelil Jaromíra Jágra, vyvážejícího puk, Rusové přešli do rychlého kontru a Malkin zvýšil jejich náskok.
Byla z toho ruská výhra 4:2 a týmový manažer Vladislav Treťjak, bývalý slavný brankář, byl u vytržení. Skákal radostí a rukama plácal do dveří poblíž svého místa na tribuně.
"Největší rána, jakou jsem na hokeji slyšel, když dal někdo někomu tělo,“ hodnotil po letech Ovečkinův hit na Jágra český reprezentant Tomáš Fleischmann.
V dějišti her se diskutovalo o tom, zda neměli zámořští rozhodčí pískat faul. Jágr byl sice v držení puku, nicméně Ovečkin mířil při nárazu přímo na jeho hlavu. Bylo vidět, že české legendě po zákroku dokonce naprasklo plexisklo na helmě.
"Já se rozhodl špatně, z té chyby padl gól. Nemyslím, že to bylo úplně čisté, ale neřeším to,“ utrousil Jágr.
Rusům však za pár hodin po dohrání dalších dvou skupin jejich výborná nálada trochu zhořkla. Kanada totiž překvapivě podlehla USA a v celkové tabulce po základní části se usadila na šestém místě, zatímco Rusové byli třetí.
Znamenalo to jediné. Pokud Češi zvládnou osmifinále proti Lotyšsku a Kanaďané nedopustí senzaci s Němci, narazí Rusové ve čtvrtfinále právě na domácí "Javorové listy“. Zatímco Češi půjdou, navzdory porážce se sbornou, proti schůdnějším Finům.
Tak se také stalo a Rusové vyjížděli na led Canada Hockey Place před necelých 18 tisícovek kanadských fanoušků.
Od začátku to byl nemilosrdný kanadský válec. Rusové absolutně nestíhali a po necelých 13 minutách prohrávali 0:3.
Posléze snížili a nakrátko se zdálo, že se mohou zmátořit, jenomže přišla další sprška kanadských gólů a v čase 24:06 byl stav z pohledu sborné přímo děsivý - 1:6.
Ve druhé polovině čtvrtfinále dokázali Rusové krutou porážku alespoň zmírnit, ale i výsledek 3:7 byl u úřadujících dvojnásobných světových šampionů považován za ostudu.
"Nesuďte náš tým podle jednoho zápasu. Pořád jsme silní. Prostě byli lépe nachystaní. Jsme prakticky na stejné úrovni, ale dnes byli oni více koncentrovaní,“ kličkoval po vyřazení Ovečkin.
"Je to jednoduché, prohrávali jsme všechny souboje. Každý střet u mantinelu. Ztráceli jsme puky, jedna ztráta za druhou,“ hodnotil brankář Ilja Bryzgalov.
Trenér Vjačeslav Bykov s hořkou nadsázkou předpokládal, co jeho tým zřejmě čeká po příletu domů.
"Postavme na Rudém náměstí gilotiny. V týmu máme 35 lidí, pojďme je všechny dorazit,“ komentoval. "Vím, že doma jsou lidé, kteří nás ukřižují a nasypou na nás hromadu špíny. Ale ti lidé o hokeji nic nevědí,“ přisadil si Ovečkin.
"Jak Rusko přijme porážku? Bude to stejné, jaké by to bylo v Kanadě. Katastrofa, konec světa,“ přemýšlel Bryzgalov. Kanaďané místo toho dokráčeli po zlatém gólu Sidneyho Crosbyho až na vrchol.
A v Rusku se ve skutečnosti řešil olympijský průšvih celého sportu.
Rusové získali jen tři zlata (později navíc biatlonista Jevgenij Usťugov o to své kvůli dopingu přišel) a v medailovém pořadí národů propadli. Zklamání hokejistů bylo nejtrpčím ze všech.
Bývalý hokejista a někdejší ministr sportu Vjačeslav Fetisov pronesl směrem k dalším hrám v Soči 2014 výmluvnou větu: "Doma nemáme právo prohrát.“
