Olympijský výbor do měsíce opraví Maracaná. Červy z trávníku už vyhnali fotbalisté Flamenga

Rio de Janeiro - Organizační výbor loňských olympijských her v Riu de Janeiro musí do 30 dnů provést opravy na ikonickém fotbalovém stadionu Maracaná. Nařídila mu to soudkyně, jež rozhodla, že organizační výbor v listopadu nevrátil arénu v takovém stavu, v jakém ji o devět měsíců dříve přebíral.

"Rozsudku vyhovíme, uznáváme, že stadion měl být předán v dobrém stavu. Do pátku sestavíme plán a do konce měsíce provedeme opravy," uvedl mluvčí organizačního výboru OH 2016 Mario Andrada. Za každý den překročení třicetidenní lhůty by podle verdiktu soudkyně následovala pokuta 30.000 dolarů (768.000 korun).

Fotbalový svatostánek Maracaná nabízel začátkem tohoto roku žalostný pohled. Vyschlý trávník napadaný červy, vytlučené dveře a okna a zhruba deset procent vytrhaných sedaček. Podle Andrady budou údržbářské práce, na které je vyčleněno 160.000 dolarů (čtyři miliony korun), zahrnovat vymalování a opravu stropu v tiskovém středisku, sklenářské práce a opravy toalet.

Hrací plochu a tribuny už mezitím uvedl do použitelného stavu klub Flamengo, jenž dnes na Maracaná nastoupí k úvodnímu utkání Poháru osvoboditelů proti argentinskému San Lorenzu. Podle webu UOL Esporte Flamengo do zprovoznění stadionu investovalo v přepočtu 600.000 eur (16 milionů korun), z toho jen 400.000 bylo za účty za elektřinu.

Stadion Maracaná, vybudovaný pro fotbalové MS v roce 1950, prošel před dalším domácím světovým šampionátem v roce 2014 rekonstrukcí za 500 milionů dolarů (12,8 miliardy korun).

