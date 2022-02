Olympiáda živě: Slovenští hokejisté proti Finsku bojují o historické finále

Trenér Filip Pešán připustil možnost, že u hokejové reprezentace skončí. A to za předpokladu, když se shodne s šéfem svazu Tomášem Králem a generálním manažerem Petrem Nedvědem, že bude jeho odchod přínosem. Nechce však udělat unáhlené rozhodnutí. Novinářům to řekl krátce po příletu národního týmu z olympiády v Pekingu, kde Češi skončili ještě před branami čtvrtfinále.

"Jde o to, že to rozhodnutí by bylo takové lakomé, kdybych ho vystřelil někde a pod nějakými emocemi nad ním více nepřemýšlel. Musím respektovat lidi, kteří mě do té pozice vybrali. S Tomášem Králem a Petrem Nedvědem budeme tu situaci probírat. Ale jestli to bude pomáhat věci a náš názor se sjednotí v tom, že bych měl skončit, tak skončím," prohlásil Pešán.