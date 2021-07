Olympiáda živě: Basketbalisté hrají s Íránem, v akci budou Kvitová s Plíškovou

Maďarský šavlista Áron Szilágyi obhájil v Tokiu zlatou medaili z Londýna i Ria de Janeiro. Tři individuální tituly z olympijských her získal jako první šermíř v historii. Soutěž kordistek vyhrála Číňanka Sun I-wen a po stříbru a bronzu z Ria de Janeiro zkompletovala olympijskou medailovou sbírku.

Jednatřicetiletý Szilágyi prošel turnajem s naprostým přehledem, jen semifinálovém soupeři Sandrovi Bazadzemu z Gruzie umožnil zaznamenat alespoň deset bodů (15:13). Ostatní deklasoval, včetně finálového soupeře Luigiho Samaleho z Itálie, kterého porazil 15:7. Bronz obhájil Korejec Kim Čung-hwan, který má ve sbírce ještě týmový olympijský titul z roku 2012.

"Jedna z mých prvních myšlenek byla: 'Tomu nevěřím, to není možné, tohle není realita, to je jen sen'," popsal Szilágyi své pocity po zisku třetího zlata. "Myslím, že budu potřebovat pár týdnů, možná i měsíců, abych pochopil, co se tu stalo," dodal.

Szilágyi napodobil italskou hvězdu Valentinu Vezzaliovou, jež obdobný hattrick zaznamenala ve fleretu v letech 2000 až 2008. Pod pěti kruhy Szilágyi utrpěl jedinou porážku v roce 2008 v Pekingu, kde skončil patnáctý. Z velkých akcí má ale v individuální soutěži zlatou medaili už jen z mistrovství Evropy 2015. Na světových šampionátech získal jediný bronz z roku 2013, ale také dalších sedm týmových medailí včetně zlata z roku 2017.