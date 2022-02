Olympiáda živě: Hokejisté nastoupí do osmifinále, v akci Ledecká i biatlonová štafeta

Útočník Vladimír Sobotka by neměl chybět v sestavě české hokejové reprezentace v dnešním zápase předkola play off na olympijských hrách v Pekingu proti Švýcarsku. Čtyřiatřicetiletý hráč pražské Sparty, který v pondělí netrénoval, se zúčastnil ranního rozbruslení a po jeho skončení potvrdil, že je připraven nastoupit.

"Je to dobré. V pohodě," řekl Sobotka, který měl střevní problémy. "Z jídla, asi jsem snědl nějaké špatné maso," uvedl odchovanec Třebíče. Podle svých slov se nebál, že by o důležité utkání přišel. "Byly to jen střevní potíže, necítil jsem se dobře a moc jsme toho nenaspal. Druhý den už to bylo lepší," řekl Sobotka.

Český tým se v Pekingu utká se Švýcarskem podruhé, v základní skupině vyhrál 2:1 po samostatných nájezdech. "Teď se všechno maže, bude to úplně jiný zápas. Každý ví, o co jde. Dobře jsme se připravili a musíme vyhrát. V hlavě nemáme nic jiného, než výhru," uvedl Sobotka, který nastupuje ve druhé formaci s Romanem Červenkou a Janem Kovářem.