Olympijský festival: plavecká hvězda na bruslích i úchvatné kousky na skateboardu

Na Olympijském festivalu v Českých Budějovicích se děly věci. Branami jihočeského výstaviště prošlo během sedmnácti dnů 112 tisíc návštěvníků, účastnila se ho i celá řada českých sportovních hvězd. Kromě čerstvých olympijských medailistek Zuzany Maděrové a Evy Adamczykové dorazila třeba i plavkyně Barbora Seemanová.
Do areálu Olympijského festivalu dorazilo dohromady podle dat Českého olympijského výboru 112 tisíc návštěvníků, kteří si mohli vyzkoušet čtyřiadvacet sportů pod vedením dvaceti zapojených sportovních svazů.
Bruslilo se na ploše o rozloze 5 300 metrů čtverečních, běžkaři kroužili na 700 metrů dlouhé trati a vyrostla tu i 26 metrů dlouhá sjezdovka.
Nejnavštěvovanějším sportem na festivalu bylo bruslení. Za ním pak následoval curling a třetí místo patřilo biatlonu. Brusle si tu půjčilo 5000 lidí. K tomu 12 500 párů běžek, pořadatelé evidují 8 500 zapůjčených snowboardů a nespočet sportovních zážitků.
Stovky lidí denně navštěvovaly zónu Toyoty, jednoho z partnerů Českého olympijského výboru.
Součástí byl Pump track: okruh s vlnami a klopenými zatáčkami, který si lidé projížděli na kole, koloběžce, skateboardu nebo inline bruslích.
Na trase se nepohybovali klasickým šlapáním, ale „pumpováním“, tedy rytmickým přenášením váhy a pohybem těla. Pump track si celkově vyzkoušely zhruba tři tisíce lidí.
Návštěvníci využívali i balanční zónu, kde si vyzkoušeli balance boardy a slackline. Prošlo jí přibližně pět tisíc návštěvníků.
Každý den si účastníci s výjimečným časem na balance boardu odnesli skateboard české ikony Maxima Habance. Rozdalo se celkem pětadvacet „prken“. Nejdelší čas strávený na balance boardu činil téměř dvě hodiny.
Na Olympijský festival přijelo 17 sportovců ze zimních olympijských her v Itálii. Zlatou medailí v paralelním obřím slalomu se fanouškům pochlubila snowboardistka Zuzana Maděrová.
Snowboardcrossařka Eva Adamczyková, která v Livignu získala stříbro jako svou třetí olympijskou medaili, trénovala s dětmi rozjezdy na snowboardu. Na českobudějovický festival zavítal i prezident Petr Pavel s manželkou Evou.
