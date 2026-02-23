Přeskočit na obsah
Benative
23. 2. Svatopluk
Sport

Olympijský bizár. Jílek a spol. pojedou příště o medaile v úplně jiné zemi

Rudolf Černík
Příští olympiádu sice budou hostit francouzské Alpy, závod rychlobruslařů se ale pojede v úplně jiné zemi. Stane se tak poprvé v historii zimních olympiád.

Metoděj Jílek v závodě rychlobruslařů na 10 000 m na ZOH 2026
Metoděj Jílek v závodě rychlobruslařů na 10 000 m na ZOH 2026Foto: REUTERS
Slavnostní zahájení bude nejspíš hostit Lyon, hokejisté a curleři se představí v přímořském letovisku Nice a o závody na sněhu se podělí střediska v Savojských Alpách.

Rychlobruslaři ale na území Francie za čtyři roky o olympijské medaile bojovat vůbec nebudou.

„S Mezinárodním olympijským výborem jsme se dohodli ještě předtím, než jsme olympiádu získali, že se rychlobruslařské závody budou případně konat mimo Francii,“ uvedl Edgar Grospiron, šéf organizačního výboru příštích her.

Důvodem přelomového rozhodnutí je snaha, aby se nestavěla kvůli olympiádě sportoviště, která by po jejím skončení nenašla využití. Což je případ rychlobruslařského oválu.

„Jde o to, aby hry byly takové, jaké si je přejeme,“ potvrdil Grospiron záměr.

Český reprezentant Metoděj Jílek, jenž v Miláně získal zlato a stříbro a za čtyři roky mu bude 23 let, takže by se ho příští olympiáda snad měla týkat, by tak mohl jet o další cenné kovy buď na oválu v nizozemském Heerenveenu nebo v italském Turíně, kde vyrostla rychlobruslařská aréna pro hry v roce 2006.

Zatímco v rámci zimní olympiády se bude některý závod konat v jiné zemi, než je oficiální pořadatelská, poprvé, letní hry už takové příběhy zažily.

Třeba v roce 1956 se kvůli přísným australským podmínkám karantény neodehrály olympijské závody v jezdectví v Melbourne, ale už pět měsíců před vlastními hrami ve švédském Stockholmu.

Při olympiádě v roce 1920 v belgických Antverpách zase hostil soutěže v jachtingu nizozemský Amsterdam.

Reklama