Olympijské změny na pranýři: Kocumová nechápe, tvrdý soud Ledecké obletěl svět

Milovníci tradičního pojetí zimních olympijských her začínají cítit značné znepokojení. Z kusých informací Mezinárodního olympijského výboru (MOV) stále výrazněji prosakují snahy o budoucí radikální obměnu sportů, ve kterých se pod pěti kruhy bojuje o medaile.
Cyklokros na zimní olympiádě? Přespolní běh? Sněžný volejbal? Frisbee? Japonská koulovačka? Extrémní sjezd na bruslích? Hokej tři na tři?
O tom všem se mluví. MOV chce být do budoucna méně restriktivní, otevřený netradičním variantám. Baží po větší globální sledovanosti, touží přilákat k televizním obrazovkám mladší generace a zajistit genderovou rovnost ve všech sportech.
Na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině se udělovalo 116 sad medailí, zatímco na letní olympiádě v Los Angeles 2028 jich má být více než 350. I proto MOV začíná připouštět debatu o možném prolínání letních a zimních sportů.
Olympijská charta přitom dosud říká poměrně jasně, že zimními sporty jsou pouze ty, které se provozují na sněhu nebo na ledu. Právě tato definice je ale nyní předmětem revize.
Některé zimní disciplíny se přitom ocitají v bezprostředním existenčním ohrožení, nejvíce podle posledních zpráv severská kombinace a paralelní obří slalom na snowboardu.
Olympijské hry v Itálii kvůli tomu provázely dohady, spekulace i protesty. Zvlášť, když se v zákulisí mluví o tom, že by se Coventryová do budoucna radikálnější revoluci nebránila. Vždyť právě proto po svém červnovém nástupu takřka ihned zahájila iniciativu Fit For The Future.
Jediný nový sport na právě skončených hrách přitom nezažil kdovíjak vřelé přivítání.
Skialpinismus, tedy zejména jeho specifická olympijská podoba, sklidil spíše posměch a kritiku.
„Včera jsem si pustila závod ve skialpinismu, kde se poprvé bojovalo o olympijské medaile. Upřímně mám značně rozporuplné pocity,“ hodnotila na svých sociálních sítích bývalá česká klasická lyžařka a nyní hvězda závodů Spartan Race Zuzana Kocumová.
„To, co tam fyzicky předvádějí nejlepší, je bez diskuse úžasné. Závod na 2,5 - 3 minuty je hrozně bolavý, výběh prudké části sjezdovky, běh po schodech s lyžemi na zádech, technická dovednost při manipulaci s lyžemi, holemi, botami, pásy. Jen mě docela bolí, když vidím, co se z úžasného přírodního sportu stalo,“ vysvětlila.
Kocumové, a rozhodně nebyla sama, vadilo, že se naprosto vytratila podstata skialpinismu. Jednotlivé části mají za normálních okolností svůj praktický význam.
„A teď se to nasázelo za sebe jako představení v cirkuse, kde k tomu, aspoň mě, chybí to zásadní, co tomu dávalo smysl. Vyrovnání se s přirozenými překážkami, terénem, prostředím, abych se dostal na vrchol a dolů,“ řekla Kocumová.
I kvůli problematickému přijetí skialpinismu roste strach, kam se zimní olympijské hry vydají dál.
Svět sportu v této souvislosti obletěla slova české snowboardové superstar Ester Ledecké. Ta se v Livignu bezprostředně po nepovedené obhajobě dvou zlatých medailí až překvapivě ostře pustila do MOV. Padala přitom v angličtině i slova na F.
„Hodně mě mrzí, že vůbec zvažují zrušení alpského snowboardingu. Vzít jakýkoliv sport z olympijských her, pokud byste radši přidali nějaké debilní videohry na olympiádu nebo něco takového? Nebo dali beachvolejbal na zimní olympiádu? Fakt to nedává smysl,“ rozohnila se.
„Osoba, která tohle rozhoduje, by tady dneska měla být a vidět ten dav lidí. Jak k…a úžasný byl celý ten závod. I když jsem prohrála, jsem pyšná, že jsem snowboarďačka, že jsem si tenhle sport vybrala místo lyžování. Ničeho nelituju. Je to krásný sport, který patří na olympiádu,“ pokračovala.
„Byla bych ráda, aby člověk, co to navrhuje, viděl tady to všechno a uznal, že je hloupý, že to vůbec zvažoval,“ apelovala trojnásobná olympijská vítězka.
O jejím ostrém prohlášení referovaly třeba i The New York Times, pod které patří renomovaný magazín The Athletic.
Podle něj komunikační ředitel Mezinárodního olympijského výboru Christian Klaue reagoval tak, že jednání jsou „otevřená a stále probíhají“ a že zapadají do širší debaty o tom, jak mohou olympijské hry zůstat relevantní pro různé skupiny publika a věkové generace po celém světě.
Ledecká potom v kritice pokračovala, a to v rozhovoru pro francouzský web RFI, kde uvedla, že MOV názor sportovců ignoruje.
„Přijde mi, že nemám absolutně žádnou šanci změnit jejich názor. Takže já prostě budu jezdit snowboard, ať už se stane cokoli. Neposlouchají, protože tady vůbec nejde o sportovce,“ řekla.
„Olympiáda není o sportovcích. Je o show, o závodech, o penězích, o politice,“ dodala Ledecká.
O programu příštích zimních her, které se v roce 2030 uskuteční na francouzské půdě, by měl Mezinárodní olympijský výbor rozhodovat na začátku léta.
