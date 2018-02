Olympijské zahájení stálo jeden a čtvrt miliardy korun, pořadatelé rozpočet před hrami snížili

před 4 hodinami

Slavnostní zahájení XXIII. zimních olympijských her v Pchjongčchangu. | Foto: Reuters

Zahajovací ceremoniál přišel na přebližně jeden a čtvrt miliardy korun. Byl například dvakrát levnější než ten z Pekingu 2008.

Pchjongčchang - Páteční zahajovací ceremoniál zimních olympijských her v Pchjongčchangu stál podle organizátorů 50 milionů eur, tedy v přepočtu asi jeden a čtvrt miliardy korun. V historii her nebyl zdaleka nejdražší. Peking v roce 2008 utratil za zahájení letních her dvojnásobek.

Korejci se mohli této částce přiblížit, ale původní rozpočet 75 milionů eur byl v průběhu příprav her výrazně snížen. Až na poslední chvíli pořadatelé získali 7,5 milionu eur na světelné efekty, které byly výrazným prvkem programu.

Režisér večera Song Sung Hwan byl s výsledkem spokojen. "Ukázali jsme, že i s menšími zdroji můžeme uspořádat velkolepý festival. Splnili jsme 90 procent toho, co jsme si původně naplánovali. I počasí k nám bylo milosrdné," řekl hlavní tvůrce programu.

Prozradil, že největší obavy měl z posledního předávání pochodně. "Že oheň vynesou po 120 schodech společně jihokorejská a severokorejská hokejistka, se definitivně rozhodlo až den před zahájením. To byla jediná věc, kterou jsme nemohli vůbec natrénovat, takže jsem byl hodně nervózní," řekl Song Sung Hwan. Všechno ostatní prý měli stokrát vyzkoušené.