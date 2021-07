Olympiáda živě: Čeští veslaři na přímé postupy nedosáhli, musí do oprav

V Tokiu už se ale také samozřejmě sportuje. Na programu byly rozjížďky veslařů, Češi ovšem příliš úspěšní nebyli. Ani jedna ze tří českých posádek, které zasáhly do úvodního dne nedokázala postoupit přímo do čtvrtfinále respektive do semifinále.

Skifař Jan Fleissner obsadil v úvodní rozjížďce čtvrté místo, dvojskif Jakub Podrazil, Jan Cincibuch i Lenka Antošová s Kristýnou Fleissnerovou byli pátí. Všichni tak budou o postup do další fáze regaty bojovat v sobotu v opravách.