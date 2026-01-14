Olympiáda ve Švýcarsku po 90 letech? V referendu se rozhodovat nebude

Švýcarská federální vláda podpoří konání zimních olympijských her v roce 2038 částkou 250 milionů dolarů (5,2 miliardy korun), což bude zhruba desetina rozpočtu. Kabinet zároveň uvedl, že nebude nutné uspořádat celostátní referendum. Informovala o tom agentura AP.
Švýcaři před třemi lety přijali nabídku Mezinárodního olympijského výboru, který je přizval k rozhovorům o zimních hrách v roce 2038.
Pro rok 2030 vybral MOV jako pořadatele Francii, ZOH 2034 budou v americkém Salt Lake City.
Olympiáda by se do Švýcarska vrátila po 90 letech. V letech 1928 a 1948 se svátek zimních sportů konal ve Svatém Mořici. V posledních letech narážely kandidátské snahy švýcarských měst na odpor obyvatel.
Švýcarsko chce využít stávající sportoviště, nová stavět nehodlá. Rozpočet organizačního výboru činí 2,75 miliardy dolarů (57 miliard korun), nejsou do něj přitom zahrnuty náklady na bezpečnost.
Ze soukromých zdrojů - od sponzorů, z prodeje vstupenek a suvenýrů a od MOV - má pocházet 82 procent financí.
Plán pro rok 2038 počítá s alpským lyžováním v Crans Montaně, biatlonem v Lenzerheide, závody na bobové dráze ve Sv. Mořici, hokejem v Curychu a Luganu, krasobruslením v Lausanne a rychlobruslením a curlingem v Ženevě.
MOV zatím nemá žádný termín, kdy hry přidělí. Podle AP by rozhodnutí mohlo padnout před letními olympijskými hrami v Los Angeles 2028.
