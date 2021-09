Olympijská skupina s Čechy? Štěstí, je nejjednodušší možná, libují si v Rusku

Čeští hokejisté po kvalifikačních turnajích z minulého týdne znají všechny soupeře v základní skupině na olympijských hrách v Pekingu 2022. Nejnáročnějším soustem bude Rusko, přičemž tamní média sborné bezvýhradně věří.

Arťom Švec-Rogovoj dává do sítě Šimona Hrubce druhý gól Ruska v zápase Česko - Rusko na MS 2021 | Foto: Reuters

Rusové budou v Číně obhajovat olympijské zlato z Jižní Koreji, které však získali při absenci hráčů ze zámořské NHL, tedy v ne tak tvrdé konkurenci.

Do Pekingu už by největší hokejové hvězdy dorazit měly. NHL ostatně zveřejnila rozpis na příští sezonu, v němž s olympijskou pauzou počítá. Konečné rozhodnutí sice ještě nepadlo, ale podle nedávné zprávy Emily Kaplanové ze stanice ESPN směřuje liga, hráčské odbory, IIHF a Mezinárodní olympijský výbor k dohodě. Verdikt by mohl padnout v tomto týdnu.

Češi ve skupině B potkají Rusko, Švýcarsko a Dánsko, jehož hokejová výprava pojede na olympiádu vůbec poprvé. Dánové si účast zajistili v kvalifikaci v Oslu, kde porazili Slovinsko (4:3), Jižní Koreu (11:1) a hlavně domácí Norsko (2:0).

Čechy tak může čekat další nepříjemný zápas. Na posledním mistrovství světa udolali Dánsko až v nájezdech.

Hlavním favoritem skupiny je nicméně Rusko, kterému domácí média věští hladký postup, přestože mu bude chybět centr Jevgenij Kuzněcov, který si odpykává čtyřletý trest za kokain.

"Sborná má přijatelnou a asi nejjednodušší možnou skupinu," napsal server championat.com. "I pokud do Pekingu přijedou hráči NHL, Česko, Švýcarsko ani Dánsko by pro náš tým neměly představovat zásadní problém. Nejde o vychloubání, takto objektivně vypadá poměr sil v současném mezinárodním hokeji."

"Dá se říct, že svěřenci trenéra Valerije Bragina měli na skupinu štěstí. Je nasnadě, aby obsadili první místo a prošli do čtvrtfinále snadnější cestou," dodal server.

Ze tří skupin postupují přímo do čtvrtfinále vítězové a pak také nejlepší tým z druhého místa. Zbytek odehraje kvalifikaci, respektive osmifinále.

Ve skupině A budou hrát Kanada, Spojené státy, Německo a domácí Čína, kterou v této konkurenci čeká nerovný boj.

Ve skupině C jsou Finsko, Švédsko, Slovensko a Lotyšsko. Poslední dva týmy si účast zajistily v kvalifikaci. Lotyši v Rize uspěli na úkor Francie, Maďarska a Itálie. Slováci v Bratislavě porazili Rakousko, Polsko a Bělorusko, byť pouze Poláky pokořili o víc než jeden gól.

Zatímco olympijský turnaj mužů už je nalajnovaný, ten ženský má otevřená ještě tři místa. Jedno můžou poprvé v historii obsadit Češky, které v listopadu sehrají kvalifikační turnaj v Chomutově proti Maďarkám, Norkám a dosud neznámým soupeřkám z druhého kola kvalifikace.