Těšíte se na hvězdy NHL? Z olympiády ještě mohou vycouvat, obavy sílí

Nejlepší hokejisté planety nebyli na jednom turnaji k vidění více než pět let. Dlouhé čekání však může být ještě delší. Rostou obavy, že NHL z účasti na únorové olympiádě v čínském Pekingu nakonec vycouvá.

Setkání největších hvězd před pěti lety navíc nemělo patřičný globální dosah, neboť šlo o Světový pohár v režii NHL.

V Evropě a snad i v zámoří má větší věhlas olympiáda, která naposledy nabídla "to nejlepší" v Soči před necelými osmi lety. Jihokorejský Pchjongčchang si mezitím musel vystačit s hokejisty z Evropy nebo amerických univerzit.

Návrat starých pořádků má přijít asi za dva měsíce v Číně. NHL si tentokrát s IIHF a Mezinárodním olympijským výborem plácla.

Dohoda ale obsahuje klauzuli, podle které může liga a její hráčská asociace NHLPA z účasti vycouvat, a to do 10. ledna. Teoreticky to jde i později, ale ne bez pokuty.

Nejistotu budí podivné dění kolem tenistky Pcheng Šuaj, které posílilo hlasy, že hry v Číně by se kvůli tamnímu porušování lidských práv měly bojkotovat, a hlavně pokračující koronavirová pandemie.

NHL musela nedávno kvůli pozitivně testovaným odložit tři zápasy Ottawy, podobný osud potkal ze stejného důvodu newyorské Islanders.

Ano, liga je proočkovaná, případů ubylo, ale virus zcela nezmizel. Před hromadným odletem do Pekingu přitom NHL pořádá All-Star víkend v Las Vegas, kde pochopitelně mnozí reprezentanti budou. Rozšíření koronaviru mezi nimi by přineslo vážné komplikace.

Největší hrůzu vyvolává pozitivní test přímo v Číně, která v rámci pandemie razí politiku nulové tolerance. I kvůli několika případům je ochotná sáhnout k drakonickým opatřením.

Hokejisté, kteří tolik bojovali za to, aby na olympiádu mohli, tak stále častěji vyjadřují své obavy. "Jeden hráč mi řekl: 'Když vám v Číně vyjde pozitivní test, tak si vás tam nechají tři týdny. To je brutální. Pro kluky je to velký strašák,' " informovala reportérka stanice ESPN Emily Kaplanová.

Nejistota ohledně účasti sílí také podle hongkongského deníku South China Morning Post.

"NHLPA se poslední dobou moc neozývá, takže si říkáte, jestli o tom všem znovu nevyjednává za zavřenými dveřmi," uvedl čínský zdroj obeznámený se situací.

Že jde o skutečný problém, potvrdil známý novinář Elliotte Friedman ze stanice Sportsnet: "Všechny teď zajímá, jak to bude s olympiádou. Odpověď je zřejmá - panují stále větší obavy. Máte tu pandemii a pak ještě morální dilema v souvislosti s tím, že tenisový svět stále není přesvědčený, že Pcheng Šuaj je v bezpečí."

Zkušenější hokejisté, jako Sidney Crosby, který už má z olympiády dvě zlata a zažil i vynucenou neúčast na jihokorejských hrách, už raději nesledují každodenní příval informací. "Alespoň se o to snažím," řekl Crosby. "Vyskakuje na vás hodně scénářů a ještě hodně se toho může stát."