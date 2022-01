NHL nejede, proč máme my? Takto nesmyslnou olympiádu odložte, hlásí evropští rebelové

Když zámořská NHL vycouvala z minulé zimní olympiády v Jižní Koreji, hokejisté z Evropy jásali, že zaplní uvolněná místa. Tentokrát však takové nadšení nepanuje.

Hokejový turnaj mužů na hrách v Pekingu začíná už zhruba za měsíc. Stále se však zmítá v poněkud chaotickém stádiu.

NHL nejdřív potvrdila svou účast, pak ji po dohodě s hráčskými odbory vzala nedlouho před Vánoci zpět, a to kvůli neutuchající koronavirové pandemii.

Mezitím hrozilo domácí Číně vzhledem k jejímu slaboučkému týmu vyloučení z turnaje, ale nakonec urovnala spory s pekingskou Rudou hvězdou Kunlun, účastníkem prestižní Kontinentální ligy, a snad nasadí konkurenceschopné mužstvo, byť plné naturalizovaných Severoameričanů.

Chaos nicméně nekončí. Hokeji, jednomu z neoblíbenějších, možná vůbec nejoblíbenějšímu sportu na zimní olympiádě hrozí, že upadne do ještě větší šedi než posledně.

Nepřijedou hvězdy NHL a ani v Evropě, která má situaci zachránit, nejsou z účasti všichni nadšení. Kritické hlasy se ozývají především ze Švédska.

"Pokud NHL své hokejisty nevyšle, proč bychom měli my? Připadá mi to hodně zvláštní a nelogické," řekl deníku Expressen kouč Frölundy Roger Rönnberg.

"Je to můj názor a chci rozvířit debatu," pokračoval. "Jako trenér musím reagovat na fakt, že v nejdůležitější fázi sezony můžeme přijít o hodně hráčů."

Frölundě, která dlouhodobě patří k prominentním švédským klubům, může do Pekingu "utéct" klidně půltucet hokejistů.

"Udělám všechno, co bude v mých silách, abychom hráče na olympiádu nepustili, když je nepustila ani NHL," řekl také Rönnberg.

Zatímco některé kluby nemají s uvolněním reprezentantů problém, jiné kvitují odmítavý hlas z Frölundy. Třeba kouč Örebro Niklas Eriksson.

"Proč bychom měli naše hráče pustit, když NHL to neudělala?" zopakoval hlavní argument. "Stejně si myslím, že pořádat hokejový turnaj v takových podmínkách by bylo strašně divné. Podle mě je to nesmysl. Radši ho odložte o rok."

Pro odklad je také bývalý lékař švédské reprezentace Björn Waldebäck. "Když se hry odložily jednou (v případě letní olympiády v japonském Tokiu, pozn. red.), proč to neudělat znovu?" nadhodil v rozhovoru pro list Aftonbladet. "Musím se důrazně ptát, proč shromažďovat lidi z celého světa uprostřed pandemie. Nechápu, proč o tom nediskutujeme více."

Právě kvůli covidu, který poslední dobou udeřil variantou omikron, proběhne čínská olympiáda s restrikcemi. Zahraniční diváci nepřijdou a na pozitivně testované sportovce čeká několikatýdenní karanténa.

Když se švédský deník Aftonbladet zeptal čtenářů, jestli je v současné situaci správné uspořádat olympiádu, 75 procent z nich odpovědělo, že ne. Hlasovalo skoro 30 tisíc lidí.

Zatím to však na odklad nevypadá. A přestože některé švédské kluby nechtějí hokejisty uvolnit, svou vizi budou prosazovat těžko. Švédská liga podle dohody s tamní hokejovou asociací reprezentanty uvolňovat musí.

Otázkou je, zda všichni oslovení pozvánku do Pekingu přijmou. Můžou odmítnout. "S přesvědčováním hráčů nemáme žádné problémy," upozornil kouč Tre kronor Johan Garpenlöv. "Nikdo mi zatím neřekl, že by na olympiádu nejel."

Jisté pochybnosti však před časem vyjádřil obránce Magnus Nygren, který nastupuje za švýcarský Davos a Švédsko reprezentoval na posledním mistrovství světa.

"Když nemohou jet hráči NHL, proč bychom měli jet my, když děláme úplně stejnou práci? Nikoho nezajímá, jak se na věc díváme," řekl listu Expressen.

"Jasně, nejsme tak dobří hokejisté, nevyděláváme tolik peněz, nehrajeme tu nejlepší ligu, ale fakta zůstávají… Chceme hrát ve férových a bezpečných podmínkách. Nechceme šířit infekci. Nechceme být v karanténě - ani doma, ani v Číně," doplnil.

V Česku má k olympijské účasti hráčů výhrady majitel hokejových Pardubic Petr Dědek, ale i tady platí, že konečné rozhodnutí by mělo být na samotných hokejistech. Finální nominaci oznámí generální manažer české reprezentace Petr Nedvěd mezi 12. a 14. lednem. Budou v ní všichni, které osloví?