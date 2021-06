Olympiáda bude po 17 letech bez Synka. Do Tokia ho nepustí zdraví

Skifař Ondřej Synek nebude startovat na olympijských hrách v Tokiu. Pětinásobný mistr světa zrušil účast na vrcholné akci ze zdravotních důvodů. Osmatřicetiletý český reprezentant nepřidá pátý olympijský start a nerozšíří bilanci tří medailí.

"Bylo to nejtěžší rozhodnutí v mojí sportovní kariéře," uvedl Synek v tiskové zprávě. "Můj stav teď není odpovídající tomu, abych závodil na vrcholové soutěži. Veslování je hlavně o fyzické kondici a já teď nejsem ve stavu, kdy bych mohl odjet závod, abych dobře reprezentoval Českou republiku," řekl.

Synek získal v Pekingu 2008 i Londýně 2012 stříbrné medaile, před pěti lety v Riu de Janeiro byl třetí. Od začátku letošní sezony se ale výsledkově trápí. Před dvěma týdny oznámil, že u něj lékaři diagnostikovali takzvaný syndrom nejasného snížení výkonu. Tehdy ale ještě chtěl v Tokiu startovat.

"Obrečel jsem to, ale je to asi nejlepší rozhodnutí, které teď můžu udělat. Vždycky jsem jezdil na závody, abych odvedl maximální výkon. To teď není vůbec možné. Bude lepší uvolnit místo někomu jinému," přiznal Synek.

Zda nyní Synek ukončí kariéru, není jasné. "Je to hodně čerstvé, musím všechno zpracovat a dát se do pořádku zdravotně, to je pro mě nejdůležitější. Až se tak stane, tak si v klidu a bez emocí vyhodnotím, co bude dál s mojí sportovní kariérou," dodal.