Olympiáda letos bude, tvrdí šéf MOV. To je přístup gamblera, oponuje přední virolog

Prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach v rozhovoru pro agenturu Kjódó znovu ujistil, že se olympijské hry v Tokiu letos v létě uskuteční. Podle japonského virologa je však konání sportovního svátku zbytečným hazardem.

Zhruba půl roku před plánovaným zahájením olympiády reagoval šéf světového olympijského hnutí na sílící hlasy, že pokračující šíření covidu-19 neumožní uspořádat olympijské hry ani letos.

Bach podpořil japonskou vládu a organizační výbor, které trvají na tom, že se navzdory pandemii s olympijskými hrami počítá a přípravy pokračují. Jisté je, že hry budou vypadat jinak než obvykle.

Pořadatelé plánují masivní testování, pomoci by mohla vakcína, která ale nebude pro účastníky povinná. Zřejmě bude omezený pobyt sportovců v olympijské vesnici. Otázkou je přítomnost diváků v ochozech.

Olympijské hry zahrnují minimálně 15.000 sportovců a dalšího nezbytného doprovodu z celého světa. S touto výzvou se MOV i Japonci hodlají vypořádat.

"V této chvíli nemáme důvod nevěřit, že olympijské hry v Tokiu začnou 23. července na Olympijském stadionu. Proto neexistuje žádný plán B a proto jsme naprosto oddaní tomu, abychom připravili bezpečné a úspěšné hry," uvedl Bach.

Loňský vývoj ale ukázal, že zvrat může přijít rychle. Před rokem byl 12. března zapálen v Řecku olympijský oheň a Japonci i MOV ujišťovali, že hry se uskuteční.

Čím dál častěji se ale ozývaly nesouhlasné hlasy ze strany sportovců, Kanaďané na hry odmítli poslat svůj tým a proti olympiádě se postavila i japonská veřejnost. MOV a pořadatelé proto 24. března 2020 oznámili, že se hry uskuteční až v roce 2021.

Letos je proti OH zatím především japonská veřejnost, v posledním průzkumu se 80 procent respondentů vyjádřilo proti jejich konání letos v létě.

Na stranu kritiků se postavil i přední japonský virolog Kentaro Iwata, jenž považuje hry v Tokiu za zbytečně riskantní. Situace způsobená pandemií koronaviru je podle něj horší než loni, kdy byly hry kvůli riziku infekce odloženy.

Japonsko sice nebylo zasaženo koronavirem tak výrazně jako jiné země, ale i tam se v poslední době počet případů zvýšil. To vedlo k vyhlášení nouzového stavu v Tokiu a dalších velkých městech a opětovnému uzavření hranic.

Zajistit ochranu zdraví je velkou výzvou. "Musíme to riskovat? Riskovat pořádáním olympijských her? To si nemyslím. Čelíme mnohem většímu nebezpečí než loni, takže proč bychom měli letos pořádat olympijské hry, které byly loni zrušeny kvůli riziku infekce?" řekl agentuře Reuters Iwata, který je předním odborníkem na infekční onemocnění z univerzity v Kóbe.

Zrušení olympijských her by znamenalo obří finanční ztráty pro japonské pořadatele. Iwata to ale nepovažuje za argument, proč by se OH musely uskutečnit za každou cenu.

"Není tohle jako přístup špatného gamblera? Gambler, který prohraje peníze, jich pak nacpe ještě víc, aby je dostal zpět," uvedl.