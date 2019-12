Olympiáda bude na Tahiti. V polynéském ráji budou pod pěti kruhy bojovat surfaři

Surfařské závody olympijských her v Paříži se v roce 2024 s největší pravděpodobností uskuteční na Tahiti.

Organizační výbor dnes podle agentury AFP vybral ostrov ve Francouzské Polynésii jako dějiště soutěží z pětice uchazečů, jeho volbu ale ještě musí oficiálně schválit výkonný výbor Mezinárodního olympijského výboru.

Tahiti, které od francouzské metropole dělí více než 15 tisíc kilometrů a časový posun 12 hodin, dostalo přednost před výrazně bližšími destinacemi. Dalšími kandidáty byly rezorty Biarritz, Lacanau a Hossegor-Seignosse-Capbreton v jihozápadní Francii a surfařské středisko La Torche v Bretani.

Závodit by se podle návrhu mělo u vesnice Teahupoo na pláži, která je vyhlášená vysokými vlnami. Pravidelně se zde koná soutěž Billabong Pro, která je součástí světového okruhu. Olympijskou vesnici by tu suplovaly dočasné montované domky, které by byly po skončení soutěží opět odstraněny. Výkonný výbor MOV se bude výběrem dějiště zabývat na zasedání 8. ledna.

Olympijská premiéra čeká surfaře příští rok v Tokiu. V Japonsku se bude soutěžit na surfařské pláži Curigasaki v Ičinomije v prefektuře Čiba.