"Od prvního brejku jsem se dostala na koně." Krejčíková vyřadila kanadský zázrak

Tenistka Barbora Krejčíková je na olympijském turnaji v Tokiu v osmifinále. Jedenáctá hráčka světového žebříčku a letošní vítězka grandslamového Roland Garros porazila v druhém kole osmnáctiletou Kanaďanku Leylah Fernandezovou 6:2, 6:4.

O postup do třetího kola dnes budou hrát ještě tři další české tenistky. Markétu Vondroušovou čeká zápas s Rumunkou Mihaelou Buzarnescuovou, Karolína Plíšková nastoupí proti Carle Suárezové ze Španělska a Petra Kvitová má za soupeřku Alison van Uytvanckovou z Belgie.

Fernandezová, která letos v Monterrey poprvé ovládla turnaj WTA, získala úvodní game zápasu, dalších pět ale vyhrála Krejčíková. Osmou nasazenou Češku sice příliš neposlouchalo podání, ale přes tři dvojchyby nepustila v první sadě soupeřku k brejkbolu.

Podobný průběh pak měl i druhý set, jen v jeho závěru dokázala 72. hráčka žebříčku sebrat Krejčíkové podání a snížit až na 4:5. Pětadvacetiletá česká favoritka se však zastavit nenechala.

"Od prvního brejku jsem se dostala na koně. První set a do stavu 5:1 druhého jsem hrála opravdu solidně. Leylu znám, je to mladá tenistka, velice talentovaná. Čekala jsem, že se to někde zkomplikuje a bude to náročné. Hrála o každý balon a mně se to ke konci druhého setu nesešlo. Najednou to bylo 5:4, ale pak mě zas servis podržel a jsem ráda, že jsem to dohrála ve dvou," řekla Krejčíková.

V dalším kole narazí na vítězku zápasu mezi Švýcarkou Belindou Bencicovou a domácí Misaki Doiovou.

XXXII. letní olympijské hry v Tokiu:

Tenis:

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Krejčíková (8-ČR) - Fernandezová (Kan.) 6:2, 6:4, Ósakaová (2-Jap.) - Golubicová (Švýc.) 6:3, 6:2, Muguruzaová (7-Šp.) - Wang Čchiang (Čína) 6:3, 6:0, Pavljučenkovová (13-Rus.) - Friedsamová (Něm.) 6:1, 6:1, Sakkariová (14-Řec.) - Stojanovičová (Srb.) 6:1, 6:2, Rybakinová (15-Kaz.) - Petersonová (Švéd.) 6:2, 6:3.