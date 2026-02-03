"Nevím, co se děje." Na olympiádu veze střeleckou formu Čech, od něhož se to nečeká

S bilancí tří vstřelených branek v posledních třech odehraných zápasech švédské ligy se obránce Michal Kempný připojil k hokejové reprezentaci, která se připravuje na olympijské hry v Miláně.
Pětatřicetiletého beka kouč Radim Rulík podle očekávání zařadil do kádru pro vrcholný turnaj.
O olympijskou premiéru ale mohlo Kempného připravit listopadové zranění a rodák z Hodonína přiznal, že si to dobře uvědomoval.
"Samozřejmě to nebylo nic, co bych si přál. Byla to taková blbá náhoda, ale dělal jsem maximum pro to, abych byl co nejrychleji zpět. A to se podařilo. Dokonce jsem se vrátil dříve, než jsem měl," pochvaloval si Kempný v Karlových Varech, kde evropská část reprezentace bude do čtvrtka trénovat a následně odletí do Itálie.
"Když jsem dostal výsledky první magnetické rezonance, tak to úplně příjemné nebylo. Snažil jsem se ale udělat maximum pro to, aby se to dobře hojilo, což zaplaťpánbůh stalo," oddechl si.
Kempný se zpět do zápasového rytmu vrátil 28. prosince a od té doby odehrál 14 utkání.
V posledních třech se střelecky prosadil a pokaždé pomohl Brynäs k výhře.
"Nevím, co se děje," smál se Kempný. "Teď mi to tam tři zápasy po sobě spadlo, ale pro mě je důležité, že se zvedla hra celého týmu. Myslím, že kráčíme správnou cestou," pokračoval bývalý hráč brněnské Komety nebo pražské Sparty.
Teď se už Kempný soustředí na olympiádu, na které se poprvé od Soči 2014 představí i hráči z NHL. Sám v elitní kanadsko-americké soutěži pět sezon působil a v roce 2018 se s Washingtonem radoval i ze zisku Stanleyova poháru.
"Teď je zase trošku změna s velikostí hřiště, jsem rád, že budeme mít tři dny, které tady můžeme strávit a osahat si to zpátky na malém hřišti. Ve Švédsku hrajeme na velkých letištích, změna tam určitě je. Těším se na to moc. Bude to pro všechny zážitek poměřit síly s nejlepšími," prohlásil.
Kempný se již pětkrát představil na mistrovství světa, předloni v Praze se podílel na zisku zlatých medailí, startoval na Světovém poháru. Přesto pro něj bude olympiáda něco specifického.
"Moc si vážím toho, že v nominaci vůbec jsem a můžu tady s kluky být. Když se podívám na cestu, kterou jsem prošel, vážím si každého jednoho dne, který mě dovedl až sem," svěřil se.
A nevyloučil, že i na něj může dopadnout nervozita. "Zdravá nervozita je dobrá, ale nesmí být přehnaná. Tým, který tady máme, je dost zkušený, abychom sami v sobě ukočírovali emoce a soustředili se na to, co máme, a věřili sami v sebe," prohlásil Kempný.
